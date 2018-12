Ingame Adventskalender 2018 – Türchen 18

Heute gibt es die volle Geschenke-Breitseite bei Ingame. Wir haben die Soulcalibur VI und Naruto to Boruto: Shinobi Striker Collector’s Edition mit im Gepäck. Beide Boxen gehen mit hochwertigen Figuren an den Start und Soulcalibur packt sogar noch Season Pass und Soundtrack oben drauf. Außerdem bescheren die Ingame-Weihnachtswichtel euch noch fünf Soulcalibur VI T-Shirts, zwei knuddelige Ni No Kuni 2 Funko Pop Evan Figuren sowie ganze 10 Ni No Kuni 8-bit Turnbeutel. Egal ob T-Shirt oder Turnbeutel, der Merchandise ist hochwertig gefertigt und macht euch ganz sicher zum coolsten Nerd auf dem Schulhof.