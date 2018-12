Ingame Adventskalender 2018 – Türchen 2

24 Tage – 24 nerdtastische Preise! Der Countdown zum Fest der Feste ist gestartet und wir möchten das Finale von 2018 mit euch und einem bis zum Rand vollgestopften Adventskalender feiern.

In den vergangenen 12 Monaten habt ihr fleißig unseren Content gelesen, geschaut, kommentiert und hinterfragt: Eine Leistung, für die wir uns ganz herzlich bei euch bedanken möchten. Und wie ginge das besser als mit einem ganzen Haufen phantastischer Gaming-Preise?

Also schmeißt die Schneekanone an und packt feste zu, denn hier kommt Türchen Nummer Zwei. Dahinter warten antike Assassinen und eine rachsüchtige Sekte auf ihren großen Moment.

Zusammen mit Ubisoft verlosen wir:

1x Far Cry 5 Father Edition (Xbox One)

1x Assassin’s Creed Origins: Gods Collector’s Edition (PS4) + Kassandra-Figur aus AC Odyssey

Infos zum Gewinnspiel-Preis

In Far Cry 5 hat eine religiöse Sekte die Kontrolle über Hope County, Montana übernommen. Angeführt vom serientypisch-charismatischen Joseph Seed ist der Eden’s Gate-Kult zu einer allgegenwärtigen Bedrohung in der ländlichen Region geworden. Dieser hat aber die Rechnung ohne euch gemacht. Ihr als Protagonist schließt euch einer Gruppe von Widerstandskämpfern an, um Hope County vom Chaos zu befreien.

Diese Inhalte sind in der Father’s Edition enthalten:

Far Cry 5 Deluxe Edition

Exklusive Artworks

Statue von Joseph Seed (Höhe: 31,3 cm)

Exklusives Steelbook

Karte und Touristenführer von Hope County

Original-Soundtrack zum Spiel

Zahlreiche DLC-Pakete

Assassin’s Creed Origins schickt euch zurück bis zu den Anfängen des Geheimbunds der Assassinen. Als Bayek, ein Söldner im antiken Ägypten, erlebt ihr die Geschehnisse, die zur Gründung des Ordens führten und tragt selbst maßgeblich dazu bei. AC Origins bot seinerzeit die bisher größte Spielwelt der Reihe und führte die Rollenspielelemente ein, die auch den Nachfolger Odyssey so beliebt gemacht haben.

Die Gods Collector’s Edition beinhaltet:

Standard Edition AC:Origins + Digital Deluxe-Paket + Exklusive Mission

Artbook

Hochwertig gedruckte Karte der Spielwelt

Original-Soundtrack zum Spiel

Figur von Bayek auf Statue der Göttin Sekhmet (Höhe: 26 cm)

Dazu erhaltet ihr eine Statue von Kassandra, der Protagonistin aus Assassin’s Creed Odyssey (Höhe: 29 cm).

Wie könnt ihr mitmachen?

Um eine der Spezial-Editionen zu gewinnen, müsst ihr lediglich auf unserer Facebookseite vorbeischauen, uns unter dem entsprechenden Post ein Like hinterlassen und unsere weihnachtlich leichte Gewinnspielfrage beantworten. Alle weiteren Infos findet ihr ab sofort dort.

Teilnahmeschluss ist der 02.12.2018, 23:59. Die Gewinner werden von uns benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Pro Teilnehmer ist nur eine Teilnahme gestattet. Mitarbeiter von ingame sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

Wollt ihr weitere Preise abstauben, könnt ihr zusätzlich bei unseren Netzwerkpartnern von Basic-Tutorials vorbeischauen, denn auch die haben ein richtig fettes Gewinnspiel für Technik-Freunde und Gamer am Start.