Ingame Adventskalender 2018 – TÃ¼rchen 21

24 Tage – 24 nerdtastische Preise! Der Countdown zum Fest der Feste ist gestartet und wir möchten das Finale von 2018 mit euch und einem bis zum Rand vollgestopften Adventskalender feiern. In den vergangenen 12 Monaten habt ihr fleißig unseren Content gelesen, geschaut, kommentiert und hinterfragt: Eine Leistung, für die wir uns ganz herzlich bei euch bedanken möchten. Und wie ginge das besser als mit einem ganzen Haufen phantastischer Gaming-Preise?

Also schmeißt die Schneekanone an und packt feste zu, denn hier kommt Türchen Nummer 21

Für volle Kontrolle und Sport der besonderen Art. Zusammen mit Big Ben Interactive verlosen wir:

1x den Nacon Revolution Controller

2x den Nacon Revolution Controller 2 – Special Edition

1x V-Rally 4 (PlayStation 4)

1x Tennis World Tour – signierte Angelique Kerber Edition (PlayStation 4)

Infos zum Gewinnspiel-Preis

Asynchrone Sticks, perfekt ausbalancierte Haptik und dazu eine zeitlose Optik mit verstellbaren Trigger: Das sind die Kernfeatures des Nacon Revolution 2 Controller. In unserem Test schnitt das schnittige Eingabegerät rundum gut ab, sodass wir die Drücker auch heute noch gern bei uns in der Redaktion nutzen. Kleines Schmankerl obendrauf: Wir verlosen den Revolution 2 sogar in der RIG Special Edition, mit zusätzlichem Audio-Regler, um für eine ausgezeichnete Symbiose zwischen Sound und Gameplay zu sorgen. Zusätzlich haben wir auch den Vorgänger noch mit im Paket für alle, denen beispielsweise die überarbeiteten Sticks nicht zusagen.

Damit ihr das haptische Meisterstück umgehend ausprobieren könnt, legen die Jungs und Mädels von Big Ben noch ein paar Sportspiele der besonderen Art obendrauf. In V-Rally erwartet euch eine waschechte Offroad-Perle, die nicht davor zurückschreckt, es so so richtig dreckig zu werden – im wahrsten Sinne des Wortes. Die steile Lernkurve ist wie für einen Pro-Controller wie den Revolution 2 gemacht und fordert euch auch nach Stunden noch alles ab. Etwas entspannter, aber nicht weniger kompetitiv geht es in Tennis World Tour zu. Dank Motion-Capturing erlebt ihr die Stars der Szene quasi hautnah und verausgabt euch in Tennismatches so realistisch wie selten zuvor. Für alle Tennis-Freaks ein Muss: Die von Angelique Kerber höchstpersönlich signierte Version des Spiels für die PS4.

Wie könnt ihr mitmachen?

Um euch einen der Controller oder Spiele zu sichern, müsst ihr lediglich auf unserer Facebookseite vorbeischauen, uns unter dem entsprechenden Post ein Like hinterlassen und unsere weihnachtlich leichte Gewinnspielfrage beantworten. Alle weiteren Infos findet ihr ab sofort dort.

Teilnahmeschluss ist der 21.12.2018, 23:59. Die Gewinner werden von uns benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Pro Teilnehmer ist nur eine Teilnahme gestattet. Mitarbeiter von ingame sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

Wollt ihr weitere Preise abstauben, könnt ihr zusätzlich bei unseren Netzwerkpartnern von Basic-Tutorials vorbeischauen, denn auch die haben ein richtig fettes Gewinnspiel für Technik-Freunde und Gamer am Start.