Ingame Adventskalender 2018 – Türchen 23

24 Tage – 24 nerdtastische Preise! Der Countdown zum Fest der Feste ist gestartet und wir möchten das Finale von 2018 mit euch und einem bis zum Rand vollgestopften Adventskalender feiern. In den vergangenen 12 Monaten habt ihr fleißig unseren Content gelesen, geschaut, kommentiert und hinterfragt: Eine Leistung, für die wir uns ganz herzlich bei euch bedanken möchten. Und wie ginge das besser als mit einem ganzen Haufen phantastischer Gaming-Preise?

Also schmeißt die Schneekanone an und packt feste zu, denn hier kommt Türchen Nummer 23. Nur noch ein Tag bis zum Fest aller Feste, aber Schluss mit unseren Türchen ist noch lange nicht. Heute erwarten euch dahinter brachiale Action und ein gewitzter Beuteldachs.

Zusammen mit Activision verlosen wir:

3x Call of Duty: Black Ops 4

3x Call of Duty: Black Ops 4 T-Shirt

3x Destiny 2 Legendary Collection

3x Destiny 2 Kartenspiel

3x Destiny 2 Keychain

3x Crash Bandicoot Snapback Cap

Infos zum Gewinnspiel-Preis

Mit Call of Duty: Black Ops 4 verabschiedet sich der Weltkriegs-Shooter in diesem Jahr von seiner Singleplayer-Kampagne und setzt voll und ganz auf epochale und schnelle Schlachten mit und gegen andere Mitspieler. Dabei bekommen nicht nur die etablierten Modi jede Menge Liebe spendiert, sondern erstmals dürfen wir uns auch in einem Battle-Royale-Modus austoben. Blackout nennt sich der Angriff auf die Genre-Vorreiter Fortnite und Player Unknown’s Battlegrounds, der deutlich zugänglicher und technisch sauberer sein soll. In unserem Test konnte das Spiel vor allem mit seinem kompromisslosen Fokus auf die Multiplayer-Inhalte punkten, sodass Black Ops 4 wohl zu den besten CoDs aller Zeiten gehören dürfte.

Ganz anders verhielt es sich bei Destiny 2, denn das im vergangenen Jahr erschienene Weltraum-Epos konnte vor allem mit seiner Inszenierung und Story-Kampagne glänzen. Wer den Loot-Shooter mit Suchtfaktor bisher noch nicht ausprobieren konnte, bekommt mit der Legendary Collection endlich die Gelegenheit dazu. Aber auch Oldschool-Gamer kommen beim Paket voll auf ihre Kosten, denn die Crash Bandicoot Snapback Snapback im Aku-Aku-Look lässt Fanherzen höher schlagen.

Wie könnt ihr mitmachen?

Um euch einen dieser phantastischen Preise zu sichern, müsst ihr lediglich auf unserer Facebookseite vorbeischauen, uns unter dem entsprechenden Post ein Like hinterlassen und unsere weihnachtlich leichte Gewinnspielfrage beantworten.

