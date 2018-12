Ingame Adventskalender 2018 – Türchen 24

24 Tage – 24 nerdtastische Preise! Der Countdown zum Fest der Feste ist gestartet und wir möchten das Finale von 2018 mit euch und einem bis zum Rand vollgestopften Adventskalender feiern. In den vergangenen 12 Monaten habt ihr fleißig unseren Content gelesen, geschaut, kommentiert und hinterfragt: Eine Leistung, für die wir uns ganz herzlich bei euch bedanken möchten. Und wie ginge das besser als mit einem ganzen Haufen phantastischer Gaming-Preise?

Merry Christmas, liebe Gamer! Endlich ist es soweit: Der wohl besinnlichste und zugleich stressigste Tag des Jahres ist in vollem Gange. Deshalb wollen wir euch auch gar nicht lang aufhalten und euch stattdessen mit einem Türchen 24 wegpusten, bei dem euch Hören und Sehen vergeht.

Dahinter versteckt sich ein Setup, auf dem in großen Lettern „Komfort“ prangt. Zusammen mit Trust Gaming verlosen wir:

Trust GXT 711 Dominus Gaming Desk

Trust GXT 705R Ryon Gaming Stuhl

Trust GXT 715 Chair Mat

Infos zum Gewinnspiel-Preis

Trust Gaming fährt groß auf – mit dem GXT 711 Dominus bringt der Peripherie-Hersteller nicht nur leistungsstarke Geräte auf euren Schreibtisch, sondern hat diesen direkt mit dabei. Dass euch dabei mehr erwartet als ein herkömmlicher Tisch im modernen Gaming-Look wird deutlich, wenn man sich das 116 cm breite Gaming-Desk einmal genauer anschaut. Die Maße lassen mehr als genug Platz für zwei Bildschirme und an der Seite findet sich neben einem praktischen Headset- und Getränkehalter auch ein durchdachtes Schienensystem, um störende Kabel richtig zu verwalten.

Mit einem Tisch allein ist es jedoch nicht getan. Deshalb verlosen wir zusätzlich den GXT 705R Ryon Gaming Chair, um strapazierte Gamer-Rücken zu entlasten. Der 360° drehbare Stuhl mit Kippmechanismus ist der perfekte Begleiter für alle, die beim Zocken nicht auf den nötigen Komfort verzichten wollen.. Mit seiner Schaumstoff-Polsterung an Rücken und Armlehnen gehört der Ryon nicht zur absoluten Elite der Gaming-Stühle, ist im Preissegment jedoch einigen Konkurrenten weit voraus. In Kombination mit der dazu passenden Unterlage entsteht ein dynamisches Duo, das Gamerherzen höher schlagen lässt. In unserem Paket ist die GXT 715 Chair Mat mit dabei, die dafür sorgt, dass eure Böden sauber bleiben und vor etwaigen Kratzern geschützt sind. Wer den eigenen Stuhl häufig bewegt, kommt um eine entsprechende Matte kaum herum.

Wie könnt ihr mitmachen?

Um euch das Weihnachtsfest zusätzlich zu versüßen und einen der Trust Gaming Preise abzusahnen, müsst ihr lediglich auf unserer Facebookseite vorbeischauen, uns unter dem entsprechenden Post ein Like hinterlassen und unsere weihnachtlich leichte Gewinnspielfrage beantworten. Alle weiteren Infos findet ihr ab sofort dort.

Teilnahmeschluss ist der 24.12.2018, 23:59. Die Gewinner werden von uns benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Pro Teilnehmer ist nur eine Teilnahme gestattet. Mitarbeiter von ingame sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

Wollt ihr weitere Preise abstauben, könnt ihr zusätzlich bei unseren Netzwerkpartnern von Basic-Tutorials vorbeischauen, denn auch die haben ein richtig fettes Gewinnspiel für Technik-Freunde und Gamer am Start.