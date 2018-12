Ingame Adventskalender 2018 – Türchen 26

We wish you a nerdic Christmas: Frohe Festtage und gut Zock‘!

Wenn es schon kurz nach der Mittagszeit dunkel wird und alte Freunde zusammenkommen, um gemeinsam längst vergessene Endbosse zu bezwingen, kann das nur eins bedeuten: Es ist Weihnachten. Natürlich wollen auch wir an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen, um euch aus dem winterlich grauen Hamburg ein paar zocktastische Weihnachtsworte zu schicken - NERDIC BY NATURE eben! Vielen Dank für ein phantastisches Gaming-Jahr! Wir blicken zurück auf ein Gaming-Jahr, in dem Singleplayer-Bretter ei