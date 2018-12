Ingame Adventskalender 2018 – Türchen 4

Path of Exile Betrayal: Alles was Ihr zum Start wissen müsst.

Path of Exiles Betrayal Liga wird am 7.12. an den Start gehen und damit die aktuelle Delve Liga ersetzen. Grinding Gear Games verspricht mit dem Update, die größte bisherige Erweiterung zu ihrem Free-to-Play Erfolgstitel. Alles Neue macht der Verrat? Betrayal bringt nicht nur eine frische Herausforderungsliga mit, sondern poliert einen ganzen Haufen eingestaubter Mechaniken wieder auf. Zwar hat der Endlos-Grinder im Laufe der Jahre bereits einige tolle Neuerungen gesehen, gehört mittlerweil