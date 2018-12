Ingame Adventskalender 2018 – Türchen 5

Das neuste Heroes of the Storm Event ist eine Toy Story

Blizzards bunter Moba Spaß Heroes of the Storm wird jetzt noch abgedrehter. Pünktlich zum Weihnachtsfest, gebt ihr euch mit den beliebten Star- und Warcrafthelden aus Plüsch und Plastik auf die Nuss. Heroes of the Storm eine Toy Story Schon vor dem 24. Dezember nämlich von 11.12 bis 07.01 legt Blizzard allen Heroes of the Storm Fans allerlei bunte Geschenke unter den Weihnachtsbaum. Mit neuen Skins und Reittieren im Spielzeug-Look stimmt ihr euch auf das Weihnachtsfest ein und lasst das