Ingame Adventskalender 2018 – Türchen 6

24 Tage – 24 nerdtastische Preise! Der Countdown zum Fest der Feste ist gestartet und wir möchten das Finale von 2018 mit euch und einem bis zum Rand vollgestopften Adventskalender feiern.

In den vergangenen 12 Monaten habt ihr fleißig unseren Content gelesen, geschaut, kommentiert und hinterfragt: Eine Leistung, für die wir uns ganz herzlich bei euch bedanken möchten. Und wie ginge das besser als mit einem ganzen Haufen phantastischer Gaming-Preise?

Also schmeißt die Schneekanone an und packt feste zu, denn zum Nikolaus haben wir etwas ganz Besonderes für euch: Ein Gaming-Möbel der Extraklasse.

Zusammen mit Caseking verlosen wir:

1x Nitro Concepts S300

Infos zum Gewinnspiel-Preis

Der DIN EN 1335 zertifizierte S300 Gaming Stuhl ist ein echter Allrounder. Mit hochwertigem Stoffbezug und eleganter Racing Optik punktet der Stuhl durch seine schlichte Eleganz. Der Sessel von Nitro Concepts sieht allerdings nicht nur schick aus, sondern lässt sich auch individuell an eure Bedürfnisse anpassen. Armlehnen lassen sich in 3D verstellen, die Rückenlehne kippt bis in eine liegende Position und die Wippmechanik lässt einen Neigungswinkel von bis zu 14 Grad zu.

Mit dem S300 sitzt ihr auch bei langen Gaming-Sessions noch fest im Sattel, was den Gaming Stuhl zum idealen Alltagsbegleiter für jeden Zocker macht. Den schicken Stuhl gibt es in ganzen 10 unterschiedlichen Farbversionen, vom dezenten Stealth bis hin zu Urban Camo ist für jeden etwas dabei.

Wie könnt ihr mitmachen?

Um den Gaming-Thron bald in den eigenen vier Wänden zu haben, müsst ihr lediglich auf unserer Facebookseite vorbeischauen, uns unter dem entsprechenden Post ein Like hinterlassen und unsere weihnachtlich leichte Gewinnspielfrage beantworten. Alle weiteren Infos findet ihr ab sofort dort.

Teilnahmeschluss ist der 06.12.2018, 23:59. Die Gewinner werden von uns benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Pro Teilnehmer ist nur eine Teilnahme gestattet. Mitarbeiter von ingame sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

Wollt ihr weitere Preise abstauben, könnt ihr zusätzlich bei unseren Netzwerkpartnern von Basic-Tutorials vorbeischauen, denn auch die haben ein richtig fettes Gewinnspiel für Technik-Freunde und Gamer am Start.