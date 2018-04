Insane Gamers Night: Wir feiern unseren 20. Geburtstag und ihr seid mit dabei!

Mit Starcraft hat damals alles angefangen. Das Konzept ingame umfasste Community-getriebene Seiten von Spielern für Spieler. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Inzwischen gehören über 80 Seiten zu einem Netzwerk, das so lange im Business ist wie kaum ein anders. Wie lange genau, fragt ihr euch? Inzwischen beliefern wir euch seit zwei Jahrzehnten mit neuen, innovativen und einzigartigen Einblicken in die Welt des Gaming. Ein Grund mehr, unseren 20. Geburtstag zusammen mit euch zu feiern und es so richtig krachen zu lassen.

Gamer von überall her: Vereinigt euch!

Das ingame Netzwerk wird 20 Jahre alt! Deshalb zelebrieren wir nicht nur uns, unsere Partner und alle Feierwütigen im Umkreis. Vor allem feiern wir euch, die deutsche Gaming Community! Ihr seid also herzlich eingeladen, mit uns den ein oder anderen Drink zu nehmen und eine Partynacht zu erleben so legendär, dass uns auch nach 40 Jahren noch das Wasser im Mund zusammenläuft, wenn wir an sie zurückdenken.

Wann, wo, wie und mit wem? – Am Samstag den 30. Juni 2018 steigt im DOCKS in Hamburg die „insane gamers night“.

Gemeinsam mit euch und rund 1.500 Gästen machen wir Hamburg an dem Abend zum Zentrum der deutschen Gaming-Szene – die Party für die Gaming Community.

Worauf könnt ihr euch freuen?

In den heiligen Hallen des DOCKS versammelt sich in dieser unvergesslichen Nacht alles, was Rang und Namen hat. Ihr seid herzlich dazu eingeladen, euch an der Bar gütlich zu tun, zu Gaming-Klängen zu tanzen oder unser vielseitiges Programm zu genießen. Mit dabei einer der größten deutschen Musiker im Bereich Nerdkultur, ein postapokalyptisches Ensemble wilder Cosplayer, allesamt wie aus dem Dieselpunk entsprungen, und DJs, mit deren Sounds ihr garantiert auf eure Kosten kommt.

Dame bringt den Sound für Nerds

DAME: Mit seinen Hip-Hop Hits „Pave Low [COD Song]“ und „12 Millionen [Wow Song]“ hat er die Herzen der Gaming-Fans im Sturm erobert. 2017 stand er bei der „Gamescom“ als Headliner auf der Bühne und seine Konzerte sind regelmäßig ausverkauft.

Weitere Infos zum Künstler:

https://www.facebook.com/DameStream/

http://www.damestream.at/

Mit den Wasteland Warriors Atmosphäre tanken

Cosplay ist inzwischen mitten in der Gaming-Community angekommen. Da haben wir es uns nicht nehmen lassen, euch die fetzigste Form des Fankults zu präsentieren, die auf diesem Planeten zu finden ist – und das mit dem fetzig meinen wir wortwörtlich!

Mit den Wasteland Warriors taucht ihr ein in die post-apokalyptischen Abenteuer und Geschichten der Szene.

Weitere Infos zu den Künstlern:

https://www.facebook.com/wasteland.warriors.net/

Wildes Feuer dank appel & breuer

Kein anderes DJ-Duo ist so stark im Gaming-Bereich involviert wie sascha appel & der breuer.

Zu schreiben, die DJs sorgen für die richtige Musik ist eindeutig untertrieben. Es wird ein Fest, ein Spektakel – kurzum: Die ultimative Show!

Weitere Infos zum DJ-Duo:

http://breueraudio.com/BreuerAudio/About_Me.html

Ihr wollt weitere Infos zum Event, zu möglichen Partnerschaften oder wollt auf die Gästeliste? Sprecht uns gerne an: kontakt@insane-party.de