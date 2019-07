The Last of Us: Vom Model zum Clicker

Ob Model Emma Franks das geahnt hat, als sie diesen Auftrag für The Last of Us angenommen hat? Generell werden Models ja eher geschminkt, um hübscher auszusehen. Da werden Sommersprossen, kleine Fältchen oder Pickel wegretuschiert, damit der Zuschauer das Gefühl hat eine perfekte Person vor sich zu haben. Im Falle von Naughty Dogs The Last of Us kann von einer Verschönerung aber nun wirklich keine Rede sein, denn Franks ließ sich im Zuge eines Fotoshootings in einen Clicker verwandeln. Wohl eines der ekeligsten Monster in The Last of Us. Dass das die Fotos am Ende so gut (und gruselig) geworden sind, liegt hauptsächlich an Make Up Artist Jon Wilks und Fotograf Adrian. In stundenlanger Kleinarbeit setzten sie Model Emma Franks ins richtige Licht. Das Ergebnis kann sich sehen lass