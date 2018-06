Just Cause 4: Leak auf Steam deutet auf E3-EnthÃ¼llung hin

Just Cause 3: Nachfolger und Spielfilm in Arbeit

Heute gibt es eine gute und eine zumindest fragwürdige News zu Just Cause zu vermelden. Just Cause soll bald als Spielfilm die Kinoleinwand erblicken und zudem sei ein weiteres Just Cause-Spiel in Planung. Das bestimmte Spiele schon seit längerer Zeit in Inhalt, Form, Stil und Inszenierung gigantischen Hollywood-Blockbustern eines Jerry Bruckheimers gleichen, ist seit Call of Duty: Modern Warfare 2 kein Geheimnis mehr. Auch Just Cause von Entwickler Avalanche Studios und Publisher Eidos Interactive ist ein Vertreter der Blockbusterinszenierung von Videogames. Daher war es naheliegend, dass Just Cause über kurz oder lang verfilmt werden würde, eine betreffende Ankündigung ist laut Hollywood Reporter nun raus. Im Moment arbeitet Comicautor Bryan Edward Hill an der zweiten Drehbuch