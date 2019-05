Kingdom Come: Deliverance – Release für Royal Edition und DLC “A Woman’s Lot” bekannt

Am 11. Juni wird die Royal Edition des RPGs Kingdom Come Deliverance als digitale Version und als Retail erhältlich sein, das bestätigten erst kürzlich Warhouse Studios und Deep Silver. Diese beinhaltet in der erweiterten Fassung neben dem Hauptspiel dann auch das neuste DLC “A Woman’s Lot”, das am 28. Mai für den PC und am 11. Juni – zeitgleich mit der Royal Edition – für Xbox One und PS4 veröffentlicht wird.

Das fehlende Puzzleteil

In “A Woman’s Lot” spielt ihr Theresa, die Nichte des diebischen Müllers von Rattay. Im Hauptstrang der Story flieht Theresa zusammen mit dem verletzten Heinrich aus ihrem untergegangenen Heimatdorf Silber Skalitz. Die Rolle Theresas in einer Quest-Reihe begnügt sich damit, Heinrich zu umgarnen. Im neuen und längsten DLC überhaupt nimmt Theresa nun die Hauptrolle ein: aus ihrer Perspektive erleben wir nicht nur die Eroberung von Skalitz durch Sigmunds Truppen nach, sondern versorgen auch die Dorfbewohner, die durch den Anschlag Schaden genommen haben. Die Questreihe bietet eine eigene Map, die aus dem Hauptspiel entnommen wurde und somit einigen Spielern bekannt vorkommen könnte.

Theresa durchläuft die Quests in Begleitung ihres loyalen Hundes Tinker und füllt gemeinsam mit ihrem treuen Weggefährten die Lücken, die das Hauptspiel von Kingdom Come Deliverance offen gelassen hat. So erfahrt ihr beispielsweise, was genau geschah, bevor Henry bewusstlos vorgefunden wurde.

Die Skills von Mensch und Hund

Theresa kann mit Ausrüstungsgegenständen ausgestattet und mit Waffen bestückt werden. So weit so gut, doch zeigt sich Theresa im Zweikampf etwas unbeholfen. Sie verfügt dennoch über eigene Skills; insbesondere das Schleichen gehört zu ihren Stärken. Außerdem ist sie nicht allein – Tinker unterstützt ihr Frauchen, indem er Gegner ablenkt und verschiedene Gegenstände aufspürt. Hierbei bestimmen die Werte des Geruchssinns und des Gehorsams, wie präzise die tierischen Fähigkeiten eingesetzt werden. Je besser der Geruchssinn, desto häufiger findet er seltene Objekte. Wenn ihr euren Hund gut behandelt und so ein vertrautes Verhältnis aufbaut, gehorcht Tinker euren Befehlen. Es schadet also nicht, den kleinen Racker ab und an zu streicheln.