Kingdom Hearts 3: Alle Schlüsselschwerter im Guide

Metro Exodus: Neuer Trailer zeigt Waffen-Arsenal

In einem neuen Trailer zu Metro Exodus zeigen Deep Silver und 4A Games einen Einblick in die Waffen, die euch im Ödland zur Verfügung stehen. Neben den Waffenklassen werden auch Anpassungen und Modifikationen gezeigt. Schon Mitte Februar wird Metro Exodus, der mittlerweile dritte Teil der Metro-Reihe für Xbox One und PS4 erscheinen. Gestern haben Entwickler 4A Games und Deep Silver in Vorbereitung auf den nahenden Release einen neuen Trailer veröffentlicht. Der Waffen-Trailer gibt e