Kingdom Hearts 3: Battlegates im Guide

Anthem: Preload für VIP-Demo ab sofort verfügbar

In wenigen Tagen startet die VIP-Demo für Anthem. Damit ihr am 25. Januar sofort losspielen könnt, ist jetzt bereits der Preload für Xbox One und PS4 verfügbar. Am kommenden Wochenende wird die Öffentlichkeit das erste Mal auf Anthem losgelassen. Oder zumindest die Öffentlichkeit, die das neue Werk von BioWare vorbestellt hat. Vom 25. bis zum 27. Januar können diese eine exklusive VIP-Demo spielen. Ihr wollt ja mit Sicherheit das meiste aus der Demo-Zeit herausholen. Damit eure