Kingdom Hearts 3: Dive into the Heart- Skills im Guide

Caseking Community Cup: 3. Spieltag startet am 08. Februar

Der 3. Spieltag des Caseking Community Cup steht kurz bevor. Gemeinsam mit vier Kumpels tretet ihr als eines von 64 Teams an, um euch an jedem Spieltag wertvolle Punkte zu sichern. Wer am Ende der dreimonatigen Competition den höchsten Score erzielen kann, qualifiziert sich für das große Finale und hat die Chance auf ein fettes Preisgeld und ein Showmatch gegen die eSport Profis von „Sprout“. Die Anmeldung ist in vollem Gange, denn der dritte Spieltag steht in den Startlöchern.