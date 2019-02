Kingdom Hearts 3: Fluorit, Damaskus, Adamantit und Wellspring Crystal finden

Um eure Schlüsselklinge in Kingdom Hearts 3 upzudaten, könnt ihr verschiedene Materialien benutzen. Wir sagen euch, wo ihr Fluorite, Damaskus, Adamantit und Wellspring Crystals finden könnt.

Upgrade ist alles

Wenn ihr euch das Leben in Kingdom Hearts 3 einfacher machen wollt, ist es ratsam, eure Schlüsselklingen im Moogle Shop zu verstärken. Es gibt viele verschiedene Schlüsselklingen im Spiel, die über verschiedene Fähigkeiten und Stärken verfügen. Sobald ihr euch auf eine Klinge festgelegt habt, solltet ihr mit dem Verstärken anfangen.

Es gibt verschiedene Materialen, mit denen ihr eure Klingen verbessern könnt. Neben Fluorite und Damaskus, die eher häufiger vorkommen, gibt es auch noch seltene Wellspring Crystals und Adamantit. Die Materialen sind gestaffelt. So müsst ihr zuerst Fluorite, anschließend Damaskus und zum Ende Adamantit und Wellspring Crystals sammeln, um eure Klinge zu verbessern.

Fluorit

Fluorit gibt es zwar nicht wie Sand am Meer, selten ist es trotzdem nicht. An folgenden Stellen solltet ihr vorbeischauen, um euch etwas von dem Stoff zu sichern.

Ihr findet Fluorit bei den Reisen durch den Weltraum. Fluorit erscheint in allen drei Bereichen des Weltraum: Starlight Way, Misty Stream und The Eclipse. Um das Fluorit zu erhalten, müsst ihr Asteroiden mit der Laserkanone zerstören. Natürlich ist nicht garantiert, dass jeder Asteroid etwas abwirft. Schatzkugeln können ebenfalls etwas Fluorit für eure Upgrades bringen.

Fluorit kann direkt im Moogle-Shop gekauft werden. Für 500 der Ingame-Währung könnt ihr euch Fluorit kaufen. Solltet ihr also etwas auf der hohen Kante haben, ist das der unkomplizierteste Weg.

Fluorit könnt ihr darüber hinaus noch in verschiedenen Truhen der KH3-Welten finden. Anders als Wellspring Crystals müsst ihr euch Fluorit nicht durch einen Kampf erobern, sondern findet es ganz einfach in Truhen.

Damaskus

Im Prinzip kann man Damaskus an den selben Stellen finden, an denen ihr zuvor schon Fluorit gefunden habt.

Nachdem ihr die ersten vier Welten von KH3 abgeschlossen habt, könnt ihr Damaskus im Weltraum finden. Also lässt euch keinen Asteroiden und keine Schatzkugel entgehen.

Nachdem ihr Arendelle abgeschlossen habt, könnt ihr Damaskus im Moogle-Shop kaufen. Wenn ihr also genug Geld übrig habt, ist das die schnellste Möglichkeit, um Damaskus zu erhalten.

Damaskus könnt ihr zuerst im Königreich Corona finden, aber auch in späteren Welten wie Monstropolis oder Arenadelle findet ihr das seltene Material in manch einer Truhe.

Adamantit

Die Schlüsselklingen-Upgrades werden mehr oder weniger in Stufen angeboten. Sobald ihr die Upgrades mit Fluorite und Damaskus erschöpft habt, müsst ihr auf Adamantit zurückgreifen, um euer Schwert zu stärken. Es gibt einige Orte, an denen ihr mit absoluter Sicherheit auf Adamantit trefft:

Adamantit könnt ihr im Weltraum finden. Während ihr im Gummischiff sitzt, erscheint Adamantit im Misty Stream und The Eclipse. Ihr müsst Ausschau nach den blauen Felsen halten. Sobald ihr einen Felsen gesichtet habt, könnt ihr ihn einfach mit der Laserkanone zerstören. Mit Glück springt so ein Adamantit-Tropfen für euch raus. In The Eclipse scheinen die blauen Felsen öfters aufzutreten als in Misty Stream.

In späteren Welten stößt ihr immer öfter auf Adamantit. Vorallem in Sanfansokyo (Big Hero 6) und The Caribbean (Fluch der Karibik) finden sich immer mehr Truhen mit Adamantit.

Wenn ihr genug Adamantit zusammen habt, könnt ihr die Schlüsselschneide im Moogle Workshop auf die nächsthöhere Stufe verbessern.

Wellspring Crystal

Sobald ihr euer Schwert nur noch mit Adamantit verstärken könnt, gibt es auch die Möglichkeit einige spezielle Upgrades mit Wellspring Crystals herzustellen. Ihr könnt die Wellspring Crystals in Monstropolis (Monster AG), The Carribean (Fluch der Karibik) und San Fransokyo (Big Hero 6) finden. Die Wellspring Crystale erscheinen meist nach schwereren Gegnern.