Kingdom Hearts 3: Neue Details zum DLC „Re:MIND“

Das Timing könnte nicht besser sein: Wenn der Sommer vorbeigeht und ihr euch wieder mehr in euren vier Wänden befindet, könnt ihr euch in der kalten Jahreszeit mit dem neuen DLC „Re:MIND“ von Kingdom Hearts 3 vergnügen. Schon jetzt wissen wir einiges über die Erweiterung. Here it comes!

Neue Szenarien (Spoiler!)

Seit Januar dieses Jahres könnt ihr Kingdom Hearts 3 auf der PS4 und Xbox One spielen. Aktuell arbeiten die Entwickler an einer großen Erweiterung, die im Winter veröffentlicht wird. Nun gab Co-Director Tetsuya Nomura in der Weekly Famitsu in groben Zügen bekannt, was uns erwartet.

Mit dem DLC „Re:MIND“ wird auch Soras „Oathkeeper“-Schlüsselwert samt neuer Form ins Spielgeschehen Einzug halten. Zudem können wir uns auf ein neues Szenario, Limit Cut-Bosse und eine Limit Cut-Episode und eine weitere noch geheime Episode freuen. Natürlich gehören auch spezielle Bossgegner zur Erweiterung, deren Anzahl ähnlich der im Kingdom Hearts 2 Final Mix sein soll.

Wie, das war’s schon?

Natürlich nicht. Nomura gab weiterhin bekannt, dass ihr die Wahl zwischen mehreren Figuren habt. Unter anderen könnt ihr euch in die Haut Roxas begeben. Verglichen werden könne dieser Umstand mit den Episoden, in denen ihr mit Riku und Aqua spielt.

Die Entwickler arbeiten daran, die Erweiterung so früh es eben geht zu veröffentlichen. Verständlicherweise soll der Release nicht mit dem von Final Fantasy VII Remake (3. März 2020) kollidieren. Das Zusatzszenario wird als eigenständige Episoden-Sammlung behandelt; es wird nach Beendigung der Hauptstory freigeschaltet. Das DLC ist kostenlos und steht jedem zur Verfügung, der Kingdom Hearts 3 sein Eigen nennt.

Der Trailer zum DLC, der auf der jüngst vergangenen E3 2019 gezeigt wurde, offenbart neue Elemente, verzichtet aber auf Limit Cut-Szenen.