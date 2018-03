Kingdom Hearts 3: Neue Infos zu Schlüsselschwert-Transformationen

Im April werden eine Menge frische Infos zu Kingdom Hearts 3 veröffentlicht, die im Rahmen eines exklusiven Interviews mit Tetsuya Nomura enthüllt werden.

Kingdom Hearts 3: Frische Details bekannt gemacht

Tetsuya Nomura, einer der Verantwortlichen des Action-Rollenspiel, hat dem Official PlayStation Magazine UK für die April-Ausgabe ein ausführliches Interview gegeben. So sollen in der Ausgabe viele Details zu Bosskämpfen, Schlüssel-Transformationen und mehr enthüllt werden. Vorab konnten sich Redakteure von GamingBolt schon erste Details zum Interview verschaffen.

So wird Nomura mehr zu der Monster AG-Welt verraten und wie sich das Schlüsselschwert des Protagonisten Sora in den jeweiligen Welten verändern wird. Außerdem wird es wohl bis zu zwei weitere Transformationen des Schwertes geben, zu denen auch mehr verraten wird. Des Weiteren werden Spieler mehr über die Bosskämpfe in der bereits enthüllten Toy Story-Welt erfahren, sowie zum Kampfsystem im allgemeinen.

Ebenfalls im April wird das Fan-Event Kingdom Hearts Union X stattfinden, von denen sich weitere Details zum neuen Kingdom Hearts erhofft werden können. Welche neuen Informationen wir dort erhalten werden, bleibt vorerst abzuwarten. Gerüchten zufolge könnten eine Frozen- und eine Dschungelbuch-Spielwelt angekündigt werden. Alle weiteren News zu Kingdom Hearts 3 findet ihr auf unserer Seite.