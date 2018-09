Kingdom Hearts 3: Skrillex und Hikaru Utada-Theme-Song

Skrillex und Hikaru Utada haben zusammen den Opening-Theme-Song für “Kingdom Hearts 3” gemacht. Zum ersten Mal hören könnt ihr das Werk im Januar des nächsten Jahres.

Der Opening-Theme-Song

Zum Opening-Theme-Song, von “Kingdom Hearts 3” hat Square Enix nun neue Informationen geteilt. Der Song soll mit dem DJ und Musikproduzenten Skrillex und der Sängerin und Songwriterin Hikaru Utada aufgenommen werden.

Der Themensong ist ein Organal-Track, der ursprünglich von Skrillex entstanden ist, um den veröffentlichen Song von Hikaru-Utada “Don’t Think Twice” zu remixen. Der Themensong hört auf den Namen “Face My Fears”. Unter anderem ist auch der Plattenproduzent Poo Bear beteiligt. Dieser hat zuvor “What Do You Mean?” von Justin Bieber produziert.

Am 18. Januar 2019 wir der Song “Face My Fears” veröffentlicht. Danach müsst ihr nur noch ein paar Tage warte, bis ihr “Kingdom Heards 3” Spielen könnt. Ab dem 29. Januar 2019 könnt ihr das Action-Rollenspiel für Xbox One und PlayStation 4 erwerben.

Wer von euch Skrillex nicht kennt, hier ein kleiner Eindruck.