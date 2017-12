Layers of Fear: Für kurze Zeit umsonst

Layers of Fear: Jetzt im Xbox One Preview-Programm

Im Rahmen des "ID @ Xbox"-Programms wird die Xbox One in regelmäßigen Abständen auch mit Titeln von kleineren bzw. unabhängigen Studios beliefert. Zudem bietet es den Entwicklern die Möglichkeit ihr Projekt auch bereits als Game Preview an die Community zu liefern. Dies entspricht in etwa dem, was Steam mit dem Early-Access-Programm ins Leben gerufen hat, wenngleich auf der Xbox derzeit lediglich drei Spiele als Preview-Version angeboten werden. Während The Long Dark und Sheltered ber