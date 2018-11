League of Legends – Neuer Champion Neeko eine LGBTQ Heldin?

Die quirlige Gestaltenwandlerin Neeko wurde gestern als nächster League of Legends Champion offiziell angekündigt. Als zweiter offenkundig homosexueller Champion der Kluft, setzt Neeko möglicherweise auch ein erstes Zeichen für die neue Marschrichtung des Entwicklers – Nachdem dieser jüngst mit Klagen gegen das sexistische Arbeitsklima zu kämpfen hatte.

Neuer League of Legends Champion Neeko eine Schritt in die richtige Richtung?

„Ich will mich in alle verwandeln. Geht nicht? Ihr werdet schon sehen.“ – Neeko

League of Legends Entwickler Riot Games hat die Hintergrundgeschichte des neuen Champions, zusammen mit dem Ankündigungs-Trailer veröffentlicht. Als Überbleibsel eines längst vergessenen Stammes, den Vastaya ist Neeko eine neugierige Gestaltenwandlerin. Auch wenn sie auf den ersten Blick eher niedlich als tödlich wirkt ist Vorsicht Geboten, denn Neeko ist immer auf der Suche nach neuen Herausforderungen, wobei sie niemals genau die ist die sie zu sein scheint.

Nachdem die Interaktion von Neeko und anderen Champions ebenfalls bekannt gegeben wurden, merkten League of Legends Fans an, dass Neeko weibliche Charaktere mehr zu mögen scheine als männliche. In einem Twitter-Post des Senior Narrative Autors Matt Dunn, bestätigte dieser das Neeko de facto lesbisch sei. Im November hatte bereits das Video „Varus: As We Fall“ unmissverständlich klar gemacht, dass zwei der drei Charaktere in Varus homosexuell sind. Auch wenn das Community-Feedback für die neugierige Neeko bislang ausnehmend positiv ausfällt, kann dies nur ein erster Schritt in die richtige Richtung sein. Wir hoffen weiter, dass Riot Games adäquat auf die zuletzt lauter werdenden Stimmen, gegenüber dem sexistischen und misogynen Arbeitsklima, reagiert. In unserem Artikel zu den Vorwürfen gegenüber Riot Games könnt ihr alles wissenswerte zu dem Thema nachlesen.