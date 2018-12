Leaked! Kingdom Hearts III Spielversion im Umlauf

Leaks gehören mittlerweile zum festen Repertoire der Werbetreibenden und lassen sich scheinbar auch abseits der Verkaufsstrategie nicht mehr vermeiden. Nachdem zuletzt Super Smash Bros. Ultimate frühzeitig mit Leaks zu kämpfen hatte, erwischte es am Samstag nun Kingdom Hearts III.

Kingdom Hearts III im Weihnachtsgeschäft?

Tatsächlich wurde Kingdom Hearts III am Wochenende geleaked und zwar das gesamte Spiel. Anstatt illegalem Videomaterial oder Spielecodes, fand gleich der ganze Titel seinen Weg in den Verkauf. Zwar verschwindet das Videomaterial aktuell so schnell aus dem Netz wie es auftaucht, dennoch sind einige Versionen des Spiels im Umlauf. Der Spieledirektor Tetsuya Nomura konnte die aufgebrachte Fans in einem jüngsten Twitter Post beruhigen und versicherte, dass die größten Spoiler nicht in den illegal verkauften Exemplaren enthalten sein. So scheinen sowohl der Epilog als auch das Secret Movie noch hinter verschlossenen Türen auf den Release zu warten.

Polygon zu Folge konnte die verantwortliche Person 30 Xbox Kopien, über die Connection zu einem CD Hersteller in North Carolina, in die Hände bekommen. In einem mittlerweile entfernten Twitter Post erklärte der Nutzer MysticDistance, den Verantwortlichen zu kennen. Folglich soll es sich um einen notorischen Straftäter der Region handeln.

Nomura erklärt, das die Sachlage bekannt sei und ruft die Fans dazu auf kein weiteres Videomaterial zu teilen.

An important message for #KingdomHearts III from Director Tetsuya Nomura: pic.twitter.com/j9aVRFTS5B — KINGDOM HEARTS (@KINGDOMHEARTS) December 16, 2018

Das offizielle Release Datum des Titels ist der 29. Januar 2019. Außerdem wird es ein schmuckes Playstation 4 Pro Deluxe Bundle zur Veröffentlichung geben.