LEGO: Spielzeug-Gigant will online gehen

Lego will in den online Gaming Markt einsteigen. Der unter Druck geratene dänische Spielzeug-Konzern will mit dem chinesischen Internet-Konzern „Tencent“ eine Partnerschaft eingehen. In Planung sei die Entwicklung von Online-Spielen und ein „sicheres“ soziales Netzwerk für chinesische Kinder.

Lego: Kooperation mit chinesischem Internet-Konzern Tencent

Tencent, der Mehrheitseigentümer von Epic Games, ist das wertvollstes Unternehmen Asiens mit einem Marktkapital von 537 Mrd. US-Dollar. Lego will von diesem umfangreichen Marktanteil profitieren. Nach Einschätzung der Marktforscher von „Euromonitor International“ hält Lego aktuell rund drei Prozent Marktanteil am chinesischen Markt. Dicht gefolgt von Mattel mit etwa zwei Prozent und Hasbro mit einem Prozent. 2016 eröffnete Lego ein Werk in Jiaxing, China. Durch den Einstieg in Video-Spiele, Smartphone-Apps, Film-Lizenzen und programmierbare Roboter ist der Konzern zwar rasant gewachsen, zugleich auch sehr komplex geworden.

Das ins Schwanken geratene Familienunternehmen ist vor allem für seine bunten Plastikbausteine bekannt. Seit ungefähr einem Jahrzehnt geht der Umsatz von Lego immer weiter zurück. Letztes Jahr zog Lego die Reißleine und leitete umfangreiche Sparmaßnahmen ein. Durch die mögliche Fusion, könnte es für den Konzern bald wieder bergauf gehen.