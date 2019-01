Life is Strange 2: Episode 2 hat ein Releasedatum

Life Is Strange 2 hat endlich einen Releasetermin für die zweite Episode. Glücklicherweise scheint die Episode dabei auch schon viel früher zu erscheinen als erwartet.

Life is Strange 2 Episode 2

Eines der größten Ärgernisse des episodischen Spielens ist die Warterei zwischen den Episoden. Während die großen Netflix Produktionen uns langsam an Blockveröffentlichungen gewöhnen, warteten Fans der Life is Strange Serie bislang vergeblich auf das kleinste Bisschen Information über die nächste Episode.

Ein neuer Blogpost auf dem offiziellen Life is Strange Tumblr bringt nun endlich Hinweise auf die nächste Veröffentlichung des Dontnod Abenteuers. Die Antwort auf die Frage, wann denn nun endlich die zweite Episode erscheinen würde, lautet demnach wohl jetzt – oder zumindest fast. In dem Blogbeitrag bittet das Life is Strange Team um Verständnis für die lange Wartezeit zwischen den Episoden. Man wolle aus den Erfahrungen des ersten Teils lernen und ein noch hochwertiges Endprodukt abliefern. Ein genauer Releasetermin ist demnach noch immer nicht bekannt, allerdings wurde das Releasefenster auf diesen Monat, Januar 2019, eingegrenzt.

Life Is Strange 2 legte mit der ersten Episode einen fulminanten Auftakt hin, der uns mit den Diaz Brüdern erneut auf eine emotionale Reise schickte. Ob das Folgekapitel „Roads“ die Wartezeit tatsächlich wert war, werden wir in Kürze selbst herausfinden können. Als Grund für die Verzögerung nannte Dontnod einen Systemwechsel. Man wolle neue Wege gehen, weshalb das ambitionierte Projekt nicht mehr auf dem alten Life Is Strange Framework laufen könne. In jedem Fall freuen wir uns Hand an das Endergebnis legen zu dürfe.