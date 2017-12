Life is Strange: Before the Storm: Alte Synchronsprecher wieder mit dabei

Die Veröffentlichung der Bonus Episode von Life is Strange: Before the Storm nähert sich und kommt zusammen mit einer guten Nachricht. Die ursprünglichen Synchronsprecherinnen von Max und Chloe kommen wieder zurück und geben den Figuren ihre Stimmen!

Gestern gaben die Entwickler von Square Enix auf Steam Neuigkeiten zu der kommenden Bonus Episode von life is Strange: Before the Storm bekannt. Nachdem Ashly Burch, die Synchronsprecherin von Chloe, aufgrund eines Streiks dem Teenager ihre Stimme im neuen Spiel nicht leihen konnte, übernahm Rhianna DeVries diese Aufgabe. Doch da der Streik mittlerweile beendet ist, wird Chloe demnächst wieder ihre alte Stimmer zurückhaben. DeVries wird laut offiziellen Aussagen aber weiterhin für die Motion Capture – Aufnahmen von Chloe verantwortlich sein.

Life is Strange: Before the Storm bald mit Max und Chloe

In der Anfang 2018 erscheinenden Bonus Episode schlüpft ihr wieder in die Rolle von Max, die ebenfalls ihre ursprüngliche Stimme hat. Zugänglich ist diese Episode allerdings nur für Inhaber der Deluxe Edition. Zudem erinnern die Entwickler in ihrem Update auf Steam daran, dass ihr Chloe und Max das letzte Mal zusammen seht. Mehr wird dazu leider nicht verraten, aber wir fiebern dem Abenteuer der beiden trotzdem entgegen.

In einem Video bekommt ihr ein paar Aufnahmen und Erklärungen zu dem, was hinter den Kulissen vor sich ging: