Life is Strange: Before the Storm – Release von Episode 3 bekannt

Ungeduldig habt ihr darauf gewartet, in der Geschichte von Chloe weiter einzutauchen, und bald ist es soweit. Square Enix gab endlich das offizielle Release-Datum zur dritten Episode bekannt.

Square Enix beschert euch ein Weihnachtsgeschenk der anderen Art: Die dritte Episode von Life is Strange: Before the Storm wird noch vor Weihnachten für euch erhältlich sein. So gab der Publisher bekannt, „Hell is Empty“, so der Name der Episode, am 20. Dezember 2017 zu veröffentlichen.

Life is Strange: Before the Storm – endlich geht es weiter

Viel mehr Informationen gab es dazu allerdings nicht. Was genau euch erwartet, müsst ihr demnach selbst herausfinden. Ein Teaser Trailer vertröstet euch, bis es dann wirklich so weit ist, mit einem ersten Einblick in die Handlung der Fortsetzung. Im laufe des Tages wird aber auch noch ein vollständer Trailer erscheinen, der euch dann mehr erzählen wird über die Story.

Die Inhaber der Deluxe Edition können sich auf nächstes Jahr umso mehr freuen: Dann wird nämlich eine Bonus-Episode veröffentlicht, in der es um die Freundschaft zwischen Max und Chloe geht. Mit dabei sind dann auch wieder die alten Synchronsprecher.

Es gibt viel, auf dass ihr euch freuen könnt. Hier ist jedenfalls schon einmal der Trailer für euch.