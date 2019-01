Lizensierte Online Casinos aus Schleswig-Holstein

Zwischen Meer und Kohlköpfen liegt das verschlafene Schleswig-Holstein. Das nördlichste unserer Bundesländer hat neben wogenden Wellen und plattem Land jedoch noch weit mehr zu bieten. Von Flensburg bis nach Pinneberg: Zahlreiche Sehenswürdigkeiten warten darauf, besucht zu werden. Wer die vielfältige Flora und Faune Schleswig-Holsteins allerdings schon zur Genüge kennt, kann sich stattdessen natürlich auch in den eigenen vier Wänden an den Möglichkeiten erfreuen, die SH zu bieten hat: Online-Casinos zum Beispiel. Denn von diesen gibt es im meerumschlungenen Bundesland eine ganze Menge. Wir haben die wichtigsten für euch zusammengefasst und verraten euch gleichzeitig, was ihr im Norden sonst noch so erleben könnt.

Lizenz aus dem echten Norden

Dass Schleswig-Holstein im Bereich Glücksspiel eine so exponierte Rolle inne hat, liegt zunächst einmal an der Tatsache, dass im Land zwischen Ost- und Nordsee weiterhin Glücksspiel-Lizenzen erteilt werden. Damit verletzt der „echte Norden“ jedoch den sogenannten Glücksspielgesetzvertrag. Dieser wurde zwischen allen Bundesländern geschlossen, um in erster Linie Spieler zu schützen, denn in ihm sind alle Kriterien in puncto Mindestalter, Kontrollen durch unabhängigie Institutionen oder Privatsphäre festgehalten. Trotzdem weigert sich Schleswig-Holstein seit Jahren dagegen, den staatlichen Vertrag anzuerkennen und vergibt weiterhin Lizenzen an Online-Anbieter, die den Kriterien des Landes entsprechen.

Für die Spieler bedeutet dies, dass sie nichts zu befürchten haben, wenn sie regelmäßig in Online-Casinos spielen, denn der Vertrag bewegt sich weiterhin in einer Grauzone. Dementsprechend viele Anbieter haben sich in Schleswig-Holstein eine Glücksspiel-Lizenz gesichert, um innerhalb deutscher Grenzen Automatenspiele, Tischspiele und andere Dienstleistungen anbieten zu können. Sie werden deshalb toleriert, weil die Spieler sich in deutschen Grenzen am Glücksspiel beteiligen. Solang sie sich innerhalb dieser Jurisdiktion bewegen, müssen sie nichts befürchten. Aber auch das Spiel aus dem Ausland stellt kein Problem dar, denn dort gilt deutsches Recht ohnehin nicht. Für alle Vielspieler also eine Win-Win-Situation. Diese Online-Casinos haben ihre Lizenz in SH erhalten:

888 Casino

BET365 Casino

Leovegas Casino

Ladbrokes Casino

Drueckglueck Casino

Betway Casino

Sportingbet Casino

Beat-at-home Casino

Intercasino

Cherry Casino

Betfair Casino

Betvictor Casino

Vera&John Casino

Tipico Casino

Unibet Casino

Interwetten Casino

Onlinecasino Deutschland

William Hill Casino

Wunderino Casino

Wer nichts offiziell über Schleswig-Holstein lizensiert ist, hat seinen Firmensitz meist in der Glücksspiel-Metropole Malta. Auch mit dieser lässt sich in Deutschland spielen. Einer der besten Anbieter mit Lizenz von der Mittelmeer-Insel ist das beliebte Sunmaker Casino. Seit 2004 spielen Glücksritter über das Online-Portal, was sich klar der seriösen Gruppe von Online-Anbietern zählen lässt. 500 Mitarbeiter werkeln tagtäglich daran, die Automatenspiele sicher und fair zu halten, während sich Spieler an den attraktiven Auszahlungsboni erfreuen, die der Anbieter parat hält. Wer sich darüber weiter informieren möchte: In diesem Checkbericht könnt ihr alle Fakten zum Sunmaker Casino lesen.

Vom Online-Casino in die Brauerei

Kommen wir aber zurück zu den Freuden von Schleswig-Holstein. Abseits der breit gefächerten Casino-Landschaft gibt es hier nämlich einiges zu erleben. Die erste Station für jeden, der nicht gerade aus Niedersachsen oder Mecklenburg-Vorpommern stammt, sollte immer das Meer sein. Echte Seemänner mit Rum im Blut bevorzugen hier ganz klar die Nordsee, welche sich über die gesamte Westküste von Schleswig-Holstein zieht, während Segler und alle, die auf die ruppigen Gezeiten des Atlantiks gut verzichten können, mit der Ostsee am besten fahren dürften. Tolle Anlaufpunkte an der Nordsee sind beispielsweise die ausladenden Deichanlagen im wunderschönen Büsum, wo im Sommer volle Stränge vor allem Familien und Kur-Touristen anlocken. Im Osten hingegen wartet mit Travemünde, einem Stadtteil der ebenfalls wunderschönen Stadt Lübeck, ein Paradies für alle, die Wassersport verrückt sind. Dort finden regelmäßig Meisterschaften in sämtlichen Disziplinen statt, die mit Wellen zu tun haben wie z.B Kitesurfing.

Aber auch das Innland hat einiges zu bieten. So beherbergt der echte Norden seit Jahrzehnten das größte Heavy-Metal-Festival der Welt: Das Wacken Open Air. Im verschlafenen 2.000 Seelen Dorf tobt jeden August der Ausnahmezustand, wenn mehr als 100.000 Metalheads es sich auf dem heiligen Acker gemütlich machen und sich auf mehr als vier Bühnen die großen des Genres die Klinke in die Hand drücken. Wem die Festival-Atmosphäre etwas zu hektisch ist, um eines der zahlreichen norddeutschen Biere zu genießen, der findet kurz vor der Grenze zu Dänemark eine wahres Paradies für alle Bierkenne. In Flensburg lässt sich nämlich an einer Brauereiführung der ganz besonderen Art teilnehmen. Nicht umsonst ist das ikonische Flensburger Pilsener bereits in zahlreichen unvergesslichen Werbespots aufgetreten, denn ein solches „Plop beim Öffnen einer Flasche gibt es nur in Schleswig-Holstein.