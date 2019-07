Man of Medan: Systemanforderungen für den PC enthüllt.

Mit Man of Man bringt Supermassive Games seit 2012 erstmals wieder ein Videospiel auf den PC. Jetzt hat das Entwicklerstudio die Systemanforderungen für den Rechenknecht veröffentlicht. Überraschend: Auf dem PC braucht ihr kein überragendes Setup, wenn ihr das Horror-Adventure zocken wollt.

Man of Medan: Systemanforderungen auf dem PC

In knapp einem Monat erscheint Man of Medan, der inoffizielle Nachfolger zum erfolgreichen Horror-Abenteuer Until Dawn. Überraschend kam kürzlich die Ankündigung, dass die erste von acht Episoden der Dark Pictures Anthology nicht nur allein, sondern auch im Koop-Modus spielbar sein wird – und das nicht nur auf der PlayStation 4, sondern allen drei großen Plattformen: PS4, Xbox One und PC.

Für Letzteren haben Publisher Bandai Namco und Entwickler Supermassive inzwischen die Systemanforderungen herausgegeben. Um Man of Medan spielen zu können, muss eure Grafikkarte mindestens den Standard der GeForce GTX 660 oder Radeon HD 7870 erfüllen. Mit einer Gesamtgröße von 80GB müsst ihr jedoch einiges an Speicherplatz auf eurer Festplatte freiräumen.

Minimale Systemanforderungen

Setzt 64-Bit-Prozessor und -Betriebssystem voraus

Betriebssystem: Windows 7 64-bit

Prozessor: Intel Core i5-3470 or AMD FX-8350

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Grafik: NVIDIA GeForce GTX 660 or AMD Radeon HD 7870

DirectX: Version 11

Netzwerk: Breitband-Internetverbindung

Speicherplatz: 80 GB verfügbarer Speicherplatz

Empfohlene Systemanforderungen

Setzt 64-Bit-Prozessor und -Betriebssystem voraus

Betriebssystem: Windows 10 64bit

Prozessor: Intel Core i5- 8400 or AMD Ryzen 5 1600

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Grafik: NVIDIA GeForce GTX 1060 or AMD Radeon RX 580

DirectX: Version 11

Speicherplatz: 80 GB verfügbarer Speicherplatz

Das Releasedatum von The Dark Pictures – Man of Medan liegt auf dem 30. August 2019. Der Titel erscheint für PC, PlayStation 4 und Xbox One