Marvel Cinematic Universe: Disney veröffentlicht Starttermine für Phase 4

Mit Spider-Man: Far From Home kommt am 4. Juli der letzte Film von Phase 3 des MCU. Jetzt haben die Verantwortlichen bei Disney die Starttermine der bevorstehenden Kino-Blockbuster von Marvel bekanntgegeben. Für die nächsten drei Jahre erwarten uns demnach acht neue Filme aus dem MCU.

Marvel macht sich bereit für Phase 4

Spider-Man: Far From Home wird die Phase 3 des Marvel Cinematic Universe beenden. Lange wussten wir nicht wie, und wann es danach weiter geht. Jetzt hat Disney angekündigt, dass uns bis 2022 acht neue Filme erwarten. Nach dem neuen Spider-Man haben wir demnach erstmal eine zehnmonatige Pause, bis es mit Phase 4 weitergeht. Die Titel der Filme wurden noch nicht veröffentlicht, aber es gibt schon einige Spekulationen.

Der Solo-Film von Black Widow mit Scarlett Johansson könnte demnach der Start von Phase 4 sein. Die Produktion soll Gerüchten zufolge bereits im Juni 2019 starten. Für den zweiten Film scheinen Doctor Strange 2 und The Eternals denkbar. Außerdem sind auch noch Guardians of the Galaxy 3, Black Panther 2, Captain Marvel 2 und Shang-Chi unter den Favoriten. Kevin Feige und sein Team werden also alle Hände voll zu tun haben.

Starttermine der nächsten MCU-Filme