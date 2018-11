Marvel Legende Stan Lee stirbt im Alter von 95 Jahren

Die Marvel Comic Legende Stan Lee stirbt im hohen Alter von 95 Jahren als Folge einer kürzlichen Serie gesundheitlicher Probleme. Lee’s Tochter J.C. Lee berichtet TMZ das ihr Vater am frühen Morgen des 12 Novembers in das Cedars-Sinai Medical Center gebracht wurde und später im Krankenhaus verstarb.

Ein Name so ikonisch wie seine Helden

Für viele war Stan Lee die Verkörperung der Marvel Comics, wenn nicht sogar die Verkörperung von Comics im Allgemeinen. Mit einem nahezu revolutionären Beitrag zur Comic Welt, enthoben Stan Lees und Jack Kirbys Helden den Comicstrip dem Dasein als Beiwerk in Zeitungen und legten einen entscheidenden Grundstein für die Weiterentwicklung des Mediums. Der gebürtige Stanley Martin Lieber, verwirklichte sein Talent für Zeichnung und Geschichten erstmals während seines Militärdienstes. Er arbeitete in der Signal Corps Training Film Division, für die er Gebrauchsanweisungen schrieb, Skripts für Trainingsfilme entwickelte und sogar erste Cartoons und Poster entwarf. Wie er in einem Interview 2010 bekräftigt, fühlte er sich nach seiner Rückkehr aus dem Militärsdienst allerdings noch nicht bereit selbst Comics zu zeichnen: „When I got back to the civilian life, I saw how talented the artists were that were doing those comics,“ (Als ich in das zivile Leben zurück kehrte, wurde mir klar wie talentierte die Künstler hinten den Comics waren) erklärt Lee in einem 2010 Interview mit NPR. „And I wasn’t about to try to compete with them, so I stuck with writing.“ (Und ich wollte mich nicht mit ihnen messen, deshalb blieb ich beim Schreiben.)

Seit seiner frühen Jugend war Stan Lee fasziniert von dem Medium und arbeitete als Kopierassistent für den Verleger Martin Goodman, der die damaligen Timely Publications vertrieb. Schnell begann der junge Lieber selbst Comics zu schreiben und wurde so mit 17 Jahren der jüngste Redakteur im Comicsegment. 1941 erschien dann seine erste veröffentlichte Seite, in einem Captain America Comic, die er mit seinem Federsynonym Stan Lee unterzeichnete.

Es sollte allerdings bis in die 1960er Jahre dauern, dass Stan Lee die ersten richtigen Erfolge feierte. Im Zuge der strengen Selbstzensur, durch den Comics Code, waren die 1950er Jahre eine Zeit einschneidender Dürre für die Comic Industrie. In Reaktion auf den schlechten Ruf, unter dem ins Besondere Horrorcomics nach dem Zweiten Weltkrieg litten, hatte die Comics Magazine Association of America (eine Vereinigung Us-amerikanischer Comicverleger) einen strengen Zensur Codex aufgelegt.

Die Fantastischen Vier: Lee, Kirby, Everett und Ditko

Ende der 1950er begann die Comic Industrie, sich von der Selbstgeißelung zu erholen. Die neu erscheinenden DC-Superhelden verbuchten erste Erfolge. Natürlich folgte die Antwort von Timely Comics – die sich inzwischen über Atlas Comics zu Marvel Comics umbenannt hatten – auf dem Fuße. Goodman beauftragte Stan Lee und Jack Kirby eigene, neue Superhelden zu erschaffen. 1961 dann veröffentlichte Marvel Comics die erste Ausgabe der Fantastic Four, deren Erfolg kurz darauf von Hulk, Iron Man, Thor und den X-Men weitergeführt wurde. Später arbeitete Lee zusammen mit Steve Ditko an Spider-Man und Doktor Strange sowie mit Bill Everett an Daredevil.

Was die Helden von Stan Lee unvergleichlich von anderen Ikonen abhob, war ihre Fehlbarkeit, die Helden erstmals nahbar machte. Trotz etwaiger Berg und Talfahrten der Comic Industrie mauserten sich Marvel Comics, nach dem Reboot all ihrer Franchises, zu dem Multimillionen Dollar Unternehmen Marvel Entertainment. Nachdem der Comic Code 2001 zu Gunsten eines Ratingsystems aufgehoben wurde, berappelte sich das Unternehmen, das in den 1990er Jahren kurz vor dem Bankrott stand, wieder. Spätestens mit dem Civil War Event 2005, erfand sich Marvel neu und legte den Grundstein für den Sprung in das neue Zeitalter der Multimedialen Superhelden.

Das was bleibt

Obgleich Marvel Entertainment heute weit über die Wirkmacht eines Stan Lee hinaus geht, akkreditieren viele seinen Figuren den Initial-Erfolg der Marke. So wie seine Helden blieb auch Stan Lee immer nahbar und beantwortete über seine ganze Karriere hinweg Leserbriefe, in der anfänglich betitelten Kolumne „Stan’s Soapbox“. Die Figuren und ihr Schöpfer hielten und entwickelten sich über all die Jahre mit Marvel Comics mit. Lees Karriere umfasste zum Schluss ein Füllhorn an verschiedenen Position vom Autor hin zum Produzenten und späterem Publisher oder Chairman. Auch nach seiner Zeit bei Marvel blieb Stan Lee weltweit im Gedächtnis seiner Fans, durch den Erfolg der Marvel Filme, aber auch durch seine eigenen Produktion wie Stan Lee Media oder POW!. Darüber hinaus startete 2011 die Stan Lee Expo, die später in Stan Lee’s LA Comic Con umbenannt wurde.

Ganz gleich was man von Stan Lee und seinen Figuren halten mag, sind beide aus der popkulturellen Landschaft von heute nicht mehr wegzudenken. Im Laufe seiner Karriere wurde der Schöpfer der verletzlichen und greifbaren Helden von Nebenan, selbst zum Held für die Fans seiner Werke. Stan Lee ist eben die Ikone die er selbst nur selten zeichnen konnte, ein Held ohne Maske.

Wir sagen Danke Stan!