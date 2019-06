Marvel’s Avengers: Wegen Charakter Design schon in der Kritik

Bis zur E3 2019 sind wir auf das neue, offizielle Spiel von Marvel neugierig gemacht worden. Dort haben wir endlich einen Blick auf unsere Helden geworfen.

Jedoch sehen die Maschinen und die Umgebung im Trailer besser aus als unsere Helden selbst. Natürlich sind wir durch die letzten Jahre an die Gesichter der Avengers aus dem Kinouniversum gewöhnt, einschließlich an die gut designten Anzüge und Rüstungen der Figuren.

Was ist mit Marvel’s Avengers passiert?

Thors Blitze sehen nicht ganz so überzeugend aus und was die blank polierten Teller auf seinem Harnisch sollen, weiß auch keiner so recht. Sicherlich ist es eine Anlehnung an die Comics und Filme, aber auch dort wirkten sie nicht wie ein Soundsystem mit Beleuchtung.

Allgemein wirkt die Kleidung sehr von den Filmen inspiriert, was man an Captain America gut erkennen kann. Er wurde für die Filme sehr modernisiert und so wurden uns – ein Glück – die Flügel an seinem Helm erspart.

Auch fehlen ein wenig die weiblichen Gesichtszüge von Black Widow. Im Vergleich zu Thor oder Captain America ist sie natürlich zierlich und deutlich hübscher. Aber wenn man bedenkt, was das Entwicklerstudio schon an grafischer Leitung mit Lara Croft vollbracht hat, ist es recht ernüchternd.

Allerdings kommt die Frage auf: Wenn man sich schon an die Kleidung der Filme gehalten hat, weshalb sind die Gesichter nicht die bekannten geblieben? Schließlich ist das ein offizielles Spiel und von Marvel lizenziert. Was steht den Entwicklern, Crystal Dynamics, da im Weg? Vielleicht wurde sich so entschieden, weil die Geschichte sich nicht um die Infinity Stones dreht, wie im Film-Universum? Und weil die Kleidung in den Filmen modern ist, wurde diese einfach übernommen? Es bleibt nur Spekulation.

Da man sieht wie eine Maschine geschrumpft wird, können wir hoffen, dass Ant-Man auftaucht. Vielleicht tauchen auch andere Helden auf, die mehr oder weniger zu den Avengers gehören. Ob diese dann spielbar sind, bleibt jedoch vorerst offen. Jedenfalls scheint Pym-Technik im Einsatz zu sein, wie ein weiterer Trailer verrät.

Crystal Dynamics hat sich dazu geäußert

Die Entwickler haben schon ein Statement zu den Meinungen abgegeben. Sie freuen sich wie immer über die Kritik und Feedbacks und werden diese beherzigen. Jedoch haben sie schon betont, dass es nicht geplant sei, etwas an den Entwürfen der Charaktere zu ändern. Womit hoffentlich keine Optimierung an den Entwürfen ausgeschlossen ist. Allerdings befindet sich das Spiel noch in der Entwicklung und bis zur Fertigstellung dürfte noch viel passieren. Wir können nur hoffen, dass Crystal Dynamics einige Entscheidungen nochmal überdenkt.

Sonderlich viel haben wir vom Kampfsystem noch nicht sehen können, weshalb sich wenig dazu sagen lässt. Auch zum Thema Koop gibt es Fragen, doch diese wurden nicht beantwortet.

Wer sich die Helden nochmal ansehen will, hier ist der zweite Trailer: