Die hinter verschlossenen Türen abgehaltene Gameplay-Präsentation von Marvel’s Avengers für die Presse auf der E3 blieb bisher die einzige. Die Präsentation war nicht für die Öffentlichkeit. Dabei warten wir schon seit Monaten darauf mehr von den Versprechungen zu sehen. Square Enix hat der Öffentlichkeit bisher nur Trailer ohne Gameplay gezeigt, obwohl viele Fans auf verschiedenen Wegen geäußert haben, dass sie das Gameplay sehr interessiert.

Auf der CommicCon bleibt das Gameplay unter sich

Es war schon bekannt, dass Marvel’s Avengers einen Auftrifft auf der ComicCon in San Diego haben wird. Nun kamen neue Informationen dazu: Das Spiel wird am 18.07. ein eigenes Panel haben. Dort soll, in Halle H, endlich Gamplay gezeigt werden. Aber nun kommt die schlechte Nachricht: Auch diese Präsentation soll hinter verschlossenen Türen stattfinden. Square Enix will keinen Livestream machen und auch zum späteren Zeitpunkt kein Video, z.B. auf YouTube, hochladen. Offiziell heißt es von Square Enix:

„…a special presentation that will include new information and the first public gameplay reveal for Hall H attendees only.“

Auf Deutsch: Eine spezielle Präsentation, die neue Informationen und das öffentliche Gameplay-Debüt enthält, und zwar nur für die Teilnehmer in Halle H.

Das heißt also, der Großteil der interessierten Leute wird davon nichts sehen. Nicht jeder wird sich ein Flugticket holen und zur ComicCon fliegen können. Allgemein kann man sagen, dass es eine sehr merkwürdige Strategie ist. Dadurch gehen die Erwartungen in Bezug auf das Gameplay nur weiter nach oben. Was wiederum bedeutet, dass das Gameplay überragend sein muss, oder am Ende lediglich durchschnittlich ist und die Fans trotzdem enttäuscht sind. Obwohl sie eigentlich keinen Grund hätten, denn ein solides Gameplay ist immer eine gute Sache.

Nach dieser Nachricht können wir nur warten, ob es nicht doch später einen Gameplay-Trailer gibt, der noch nachgereicht wird.

Fest steht jedoch, dass das Spiel am 15.05.2020 herauskommen soll. Natürlich haben wir schon mehr Informationen zu Marvel’s Avengers zusammengetragen.