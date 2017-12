MediEvil: Neuauflage für PlayStation 4 angekündigt

Die PlayStation Experience 2017 hatte wieder einiges zu bieten. Gegen Ende überraschte Sony Interactive Entertainment alle aber noch einmal mit der Ankündigung des Remakes von MediEvil. Dazu gab es einen Teaser Trailer, den ihr hier sehen könnt.

Fast 20 Jahre ist es her, als das Action-Adventure für die PlayStation Einzug in die Märkte erhielt. Und nach langer Zeit kehrt es endlich wieder zurück – und zwar auf die PlayStation 4. Immer wieder rankten sich Gerüchte darum, ob die MediEvil – Reihe einen weiteren Nachfolger oder gar ein Remake erhalten würde, doch nachdem eine ganze Weile nichts bestätigt wurde, verlief das irgendwann im Sande. Passend zum 20-jährigen Jubiläum des Spiels in 2018 will Sony den Titel aber veröffentlichen.

In MediEvil das Land Gallowmere ein weiteres Mal vor dem Bösen beschützen

Ihr schlüpft in die Rolle von Sir Daniel Fortesque, dem nachgesagt wird, er sei ein Held. Die Sage, dass er das Land in der Vergangenheit schon einmal vor dem Zauberer Zarok rettete, führt dazu, dass Fortesque kurzerhand wiederbelebt wird, als der böse Zauberer erneut zuschlägt. Allerdings ist das nicht ganz die Wahrheit, denn in Wirklichkeit starb er bereits beim ersten Pfeilregen in der ersten Schlacht. Dieses Mal müsst ihr euch also als Skelettritter beweisen und euch den Ruhm auf ehrliche Weise verdienen.