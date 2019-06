Microsoft: Hat schon ein festes Programm für die E3 2019

Bisher hat Sony schon ein wenig über die eigene neue Konsole geredet und sogar Interviews gehalten – was Microsoft nicht offiziell getan hat. Da kann man eher von Gerüchten sprechen. Das einzig Genaue, was man gehört hat, ist der Name „Xbox Scarlett“, doch auch dieser steht noch nicht zu 100 Prozent fest. Sie könnte final auch „Xbox Two“ heißen. Nun gab es auf Twitter ein paar Meldungen in Bezug auf die E3. Nicht nur von Aaron Greenberg, sondern auch von Xbox selbst. Da kommt die Vermutung auf, dass Microsoft endlich etwas Genaues zur neuen Konsole in Los Angeles sagen wird.

Stiehlt Microsoft den anderen auf der E3 die Show?

Am 9. Juni 22 Uhr deutscher Zeit wird die Pressekonferenz von Microsoft beginnen. Laut einem Tweet von Aaron Greenberg, Marketing Leiter von Microsoft, wird die Präsentation kürzer als zwei Stunden sein, aber das Team hat eine hochqualitative Show erarbeitet. Er sei außerdem sehr aufgeregt, sie den Fans zu präsentieren und die Reaktionen zu sehen.

Da sich Sony zurückhält, was die E3 betrifft, wird das Unternehmen mit Firmensitz in den USA einen konkurrierenden Konsolenhersteller weniger auf der E3 haben. Nintendo wird zwar vertreten sein, doch hat gleichzeitig klar gestellt, dass sie nichts Großartiges, was Hardware betrifft, im Gepäck haben werden. Damit liegt die Vermutung nahe, dass Microsoft versuchen wird, besonders herauszustechen und gleich am Anfang allen anderen die Show zu stehlen.

Auch der Twitter Kanal von Xbox selbst hat sich vor der E3 zu Wort gemeldet:

We invited something new to #XboxE3 this year. — Xbox (@Xbox) 5. Juni 2019

Das lässt viel Raum für Spekulationen, denn es kann auch etwas völlig anders sein, was keiner bisher erahnt hat. Es könnte aber auch neue Informationen zum Streaming-Dienst Project xCloud geben. Oder vielleicht etwas von allem?

Wir dürfen also gespannt sein, was Microsoft da auf die Beine gestellt hat und was es an Informationen zur Xbox Scarlett geben wird. Oder Xbox Two. Also, falls wir durch die Tweets nicht in die Irre geführt worden sind.