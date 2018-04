Microsoft: Kollaboration mit Discord

Das beliebte Chatprogramm bietet, ähnlich wie Teamspeak oder Skype, eine Plattform für die Kommunikation während des Zockens. Manche behaupten sogar, dass dieses Programm die beste Wahl unter den 3 Topreitern ist. Jetzt wurde bekannt gegeben, dass Microsoft mit ihnen zusammenarbeiten wird.

Microsoft: freundliche Spionage

Mit seinen Freunden Zeit zu verbringen, ist einer der Hauptgründe der meisten Gamer, so viel zu spielen. Dies soll in Zukunft auch PC-zu-Konsole übergreifend stattfinden. Die Kollaboration zwischen den beiden Firmen wird es für beide Gamergruppen wesentlich leichter machen Kontakt aufzubauen.

Über den Service von Discord wird man nämlich anzeigen lassen können, was man momentan, auf welcher Plattform spielt. Dafür muss man einfach seinen Xbox Account mit dem Discord Account verknüpfen. So kann man immer im Blick behalten was Freunde gerade spielen. Wenn jemand gerade Abenteuer in Sea of Thieves erlebt, kann man einfach über Discord dazu joinen. Welche Spiele beim Spielen angezeigt werden sollen, ist aber frei wählbar.