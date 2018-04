Microsoft: Rechtsstreit wegen Patentverletzung steht an

Microsoft muss sich demnächst vor Gericht verantworten. Der Grund: Die Unternehmen Terminal Reality und Infernal Technologies verklagen das Unternehmen in mehreren Fällen der Patentverletzung.

Microsoft: Angeklagt aufgrund von Patentverletzung

Microsoft hat derzeit Klagen wegen Patentverletzung in mehreren Fällen am Hals. So soll das Unternehmen die Patente 7,061,488 und 6,362,822 vorsätzlich für eigene Titel missbraucht haben. Bei den Patenten handelt es sich um Schattendarstellungsmethoden und grafische Beleuchtung. Terminal Reality habe die Infernal Engine an eigenen Projekten, wie etwa Bloodrayne, Nocturne und Walking Dead: Survival Instinct genutzt. Danach wurden von dem Studio Lizenzen an andere Firmen ausgegeben.

An zahlreichen Spielen der Microsoft-Schmiede wurde das Patentrecht laut dem Unternehmen in den letzten Jahren verletzt. Dazu zählen unter anderem Halo 5, PUBG, die Crackdown-Serie, die Forza-Serie und als neuester Abkömmling in der Riege auch Sea of Thieves. Anhand eines Patentantrages aus dem Jahr 2005 geht hervor, dass sich Microsoft der Art der Patente durchaus bewusst war, da die Anträge 2007 aufgrund der schon bestehenden Patente abgelehnt wurde.

Ein Präzedenzfall zu Gunsten der Kläger liegt vor, in dem Electronic Arts 2016 in einem ähnlichen Fall angeklagt wurde und verlor. Also stehen die Chancen eher schlecht für die Angeklagten.