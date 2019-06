Microsoft Xbox-Pressekonferenz: Cyberpunk Releasedatum, Xbox Scarlett Release Zeitraum, Halo Infinite und alle Trailer!

Cyberpunk 2077: Story-Trailer und Release Datum!

Die Microsoft Pressekonferenz bei der E3 2019 ist gerade vorbei und hat ganz schönen Eindruck hinterlassen. Es wurden 60 Spiele vorgestellt. Mit am beeindruckendsten war vermutlich Cyberpunk 2077. Zuerst gab es einen Storytrailer, der enthüllte, dass Keanu Reeves mitspielen wird. In dem angesprochenen Trailer erfahren wir die Hintergründe unseres Protagonisten, ein gescheiterter Raub, ein geplatzter Deal und eben Keanu Reeves. Als wäre das noch nicht genug, gibt es ein offizielles Releasedatum für den Knüller von CD Projekt Red. Der 16.04.2020 wird ein froher Tag für Spiele-Enthusiasten auf der ganzen Welt!

Xbox Scarlett: Release Zeitraum, Halo: Infinite kommt gleich mit

Die neue Konsole ist fürs Weihnachtsgeschäft nächsten Jahres angekündigt, Halo Infinite kommt natürlich gleich im Gepäck mit. Zu beiden gab es einen Trailer. Über Xbox Scarlett haben wir auch einiges neues erfahren, so sollen die Ladezeiten verkürzt werden, mithilfe einer eingebauten SSD. Auch das Stichwort xCloud ist oft gefallen, genau wie der Xbox Game Pass, der nun auch auf den PC kommen wird.

Xbox Game Pass: Auch auf PC, Ultimate und neue Spiele angekündigt!

Wie schon erwähnt fiel über den Abend verteilt auch immer wieder die Thematik des Xbox Game Passes. Und es gab auch einiges anzukündigen. Der Game Pass kommt auch auf den PC, für 9,99 Dollar im Monat. Über 100 Spiele sind spielbar. Zum Game Pass wurden außerdem die Borderlands-Reihe, Batman: Arkham Knight, Hollow Knight und Metro: Exodus hinzugefügt. Der Ultimate Game Pass umfasst sowohl Xbox, als auch PC und kostet 14,99 Dollar. Die Open-Beta startet anscheinend umgehend, offizieller Release soll im August stattfinden. Ein paar der großen Zugpferde sind:

Halo: The Master Chief Collection (bald)

Gears 5 (bald)

Ori and the Will of the Wisps (bald)

Forza Horizon 4

Hello Neighbor

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Sea of Thieves

State of Decay 2

We Happy Few

Ark Survival Evolved

Imperator: Rome

Football Manager 2019

Der Abend hat eine ganze Menge Trailer gebracht. Wir listen sie hier alle für euch auf, damit ihr einfach gezielt nachgucken könnt, was euch interessiert!

23:37: Mit diesem wuchtigen Trailer beendet Microsoft ihre E3 Pressekonferenz und wir sagen: Danke fürs Mitlesen und bis später bei Bethesda!

23:30: Wenig überraschend wird die Xbox zusammen mit Halo: Infinite gelaunched, der Trailer läuft.

23:28: Die Xbox Scarlett, wird für „Holiday 2020“ angekündigt, also im Weihnachtsgeschäft nächsten Jahres.

23:25: Die neue Konsole soll „viermal schneller“ als die Xbox One X sein, um Ladezeiten zu senken. Es gibt, wie bei der PS5, auch eine eingebaute SSD. Partner ist AMD.

23:24: Jetzt gehts es um die neue Xbox Konsole. Ein Trailer läuft.

23:23: Jetzt geht es um die xCloud. Es gibt ein erstes Hands-On auf der E3. Ab Oktober soll man eigene xCloud nutzen können.

23:21: Oh Wow! Elden Ring, das neue From Software Game wird angekündigt, George R. R. Martin hat auch seine Finger im Spiel!

23:18: Als nächstes kommt ein Trailer zu Borderlands 3. Der 13.9.2019 ist übrigens das Release-Datum.

23:16: Tales of Arise erscheint nächstes Jahr, es gibt einen kleinen Trailer.

23:12: Smilegate wird Crossfire X exklusiv für Xbox entwickeln.

23:10: F2P JRPG Phantasy Online 2 wird für Frühling 2020 angekündigt!

23:08: State of Decay 2 – Heartland heißt die Expansion, die gerade ihren Trailer erhielt.

23:06: Die Erweiterung heißt Forza Horizon Lego Speed Champions.

23:06: Danach sorgt eine Lego-Erweiterung für Forza Horizon 4 für etwas weniger bedrückende Stimmung. Sie erscheint am 13. Juni 2019, also in vier Tagen!

23:05: Dying Light 2 kriegt einen Trailer und wird für Frühling 2020 angekündigt!

23:03: Es gibt einen Controller-Trailer.

22:59: Ein Koop-Modus, der in Gears 5 enthalten sein wird, wird angekündigt. Er ist für 3 Spieler und heißt Escape.

22:54: Gears of War 5 erhält einen interessanten Trailer, unterlegt von Billie Eilish. Am 10. September erscheint es bereits! Sogar 4 Tage früher, mit dem Game Pass Ultimate.

22:49: Ein interessanter Trailer, der komplett im Top-Down-Look gehalten ist, kündigt 12 Minutes an, ein Spiel über einen Mann in einer Zeitschleife.

22:48: Auch zu Beginn von 2020 wird das neue Dragon Ball Spiel erscheinen

22:48: 2020 wird es ein neues Lego Star Wars geben!

22:46: Psychonauts 2 wird angekündigt und es gibt einen ersten Trailer!

22:43: Double Fine Productions gehört ab heute zu Xbox Games

22:42: Wastelands 3 kriegt einen humorvollen kleinen Trailer!

22:41: Die Age of Empires 2 Definitive Edition mitsamt neuer Kampagne wird für diesen Herbst angekündigt!

22:40: Flugenthusiasten kriegen den neuen Flight Simulator im Trailer.

22:38: Über 100 Spiele sind ab sofort im Xbox Game Pass für PC enthalten, unter anderem die Halo Master Chief Collection, die Open Beta startet Heute! 9,99 Dollar im Monat soll der Spaß kosten, für 14,99 Dollar, kriegt man auch den Game Pass für Xbox obendrauf. Heute kostet es einmal nur einen Dollar.

22:34: Borderlands, Arkham Knight, Hollow Knight und Metro: Exodus werden dem Xbox Game Pass hinzugefügt!

22:32: Sarah Bond betritt die Bühne, um über den Xbox Game Pass zu reden, alle im Trailer gezeigten Spiele werden vom ersten Tag an enthalten sein!

22:31: Xbox Game Pass erhält einen Trailer, in dem eine Vielzahl der enthaltenen Spiele gefeatured sind!

22:29: In einem Premiere-Trailer wird Spiritfarer angekündigt, wir sind gespannt!

22:27: Ein weiterer Trailer legt den 16.04.2020 als Cyberpunk 2077 Release Date fest!!

22:26: Das Release-Date soll angekündigt werden!

22:24: Keanu Reaves spielt eine tragende Rolle in Cyberpunk 2077. Diese Überraschung ist ihnen gelungen!

22:21: Darauf haben wir alle gewartet! Cyberpunk 2077 erhält einen Story-Trailer.

22:19: Ein Trailer zum Horrorgame Blair Witch wird gezeigt. Ein Spiel zum Filmhit!

22:16: Nun folgt ein neuer Trailer für Star Wars JFO, das gestern schon auf der EA Play angespielt wurde.

22:15: Nach einer spannenden Rede über den Aufstieg der Spieleindustrie. 60 Spiele werden heute Abend vorgestellt, die meisten davon von Xbox oder im Xbox Gamepass enthalten.

22:12: Xbox Chef Phil Spencer wird phrenetisch auf der Bühne begrüßt.

22:11: Der nächste Trailer ist zu Minecraft Dungeons, das im Frühling 2020 erscheinen soll!

22:09: Das Release-Datum wird der 11.02.2020!

22:08: Als nächstes kommt ein Trailer zu Ori and the Will of the Wisps, dem langerwarteten Nachfolger zum Überraschungshit. Der Fokus scheint auf Bossgegnern zu liegen.

22:07: Uns wird buntes, launiges Gemetzel gezeigt, macht Lust auf mehr!

22:05: Ninja Theory stellt ihr neues Spiel Bleeding Edge vor, ein Trailer läuft!

22:04: Es geht los mit einem Trailer zu The Outer Worlds. Stimmungsvoll, es wird ein Fokus auf Entscheidungen angekündigt!

22:00: Die E3 2019 läuft!

21:56: Gestern legte EA quasi einen Frühstart hin, unseren Übersichtsartikel zur EA Play Pressekonferenz könnt ihr noch schnell überfliegen bevor es losgeht! Aber schnell, in wenigen Minuten startet Microsoft.

21:54: Die heutige Pressekonferenz ist auch gleichzeitig der offizielle Auftakt für die E3 2019. Heute geht es bis in den frühen Morgen weiter, Bethesdas Livestream fängt in guten fünf Stunden an, darauf folgt Devolver Digital, die für ihre komödiantische Abendgestaltung bekannt sind. Dann geht es erst am Abend mit der PC Gaming Show und Ubisoft weiter.

21:49: Wer sich ausführlich über die erste lange Nacht der E3 2019 informieren möchte, kann gerne mal in unseren großen Übersichtsartikel zur E3 schauen, hier haben wir umfangreich die größte Spielmesse der Welt beleuchtet.

21:45: Die Snacks liegen bereit, das Bier ist gekühlt, wir können es kaum erwarten euch heute von der Microsoft Pressekonferenz der E3 zu berichten. Hauptpunkte des Abends werden die neue Xbox Konsole, Xcloud und Cyberpunk 2077. Außerdem gibt es neues zu einer Menge Microsoft eigener Spiele, sowie zu einigen Third-Party-Games. Es verspricht also ein Abend voller Ankündigungen zu werden, die die nächsten Monate für alle Spielebegeisterten prägen werden.