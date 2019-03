Mit Gaming Joysticks für das perfekte Flugerlebnis sorgen

Das Spielen von Flugsimulationen mit Joystick ist von vorgestern? Ganz im Gegenteil! Schon früher erlaubten Joysticks bei Konsolen und PC-Spielen ein komplett anderes Feeling als beim Spielen mit herkömmlichen Gamepads oder gar Maus und Tatstatur. Vor allem rund um die Steuerung von Raumschiffen und klassischen Flugzeugen punkten Joysticks, da moderne Sets mit etlichen Funktionen ausgestattet sind. Um für dich als Spieler ein möglichst realistisches Spielgefühl zu ermöglichen, greifen die grafischen, möglichst echten Darstellungen der Spielwelt und die Ausstattung mit der passenden, ebenfalls sehr realistischen Hardware ineinander.

Der Trend hin zu Games, in denen große Maschinen bewegt werden, dauert mittlerweile schon über 10 Jahre an und ein Ende scheint nicht in Sicht. Das liegt vor allem an der Grafik, die nicht nur viele Details, sondern vor allem ein äußerst authentisches Erleben der Fahrzeugphysik erlaubt. Ohne die Verbindung mit intelligenten Multiplayer-Welten und -Modi, wie sie in World of Tanks und seinen beiden Ablegern World of Warplanes und World of Warships aus dem Hause Wargaming umgesetzt wurden, wäre der Hype wohl nicht so stark.

Wieso ist das Spielen von Flugsimulationen mit Joystick besser als mit Tastatur & Maus?

Wie du am besten spielst, hängt natürlich vor allem von zwei Faktoren ab: Deiner Gewöhnung und deinen Vorlieben. Etliche Spiele sind auf Spielecontroller ausgelegt, man denke hier nur an verschiedene Fußballspiele von FIFA bis Pro Evolution Soccer. Hier nutzen sehr viele Spieler auch am PC ein Gamepad. Jedoch ist die Einstellung der Tastenbelegungen eine eigene Wissenschaft für sich und extrem individuell.

Die Tastatur bietet bei Spielen, in denen zahlreiche Zusatzfunktionen genutzt werden können, nur begrenzte oder zumindest ungünstige Möglichkeiten. Mit einem Joystick regelst du nicht nur stufenlos und praktisch nebenbei die Steuerung und Beschleunigung, sondern hast außerdem die Möglichkeit, dich während des Fliegens oder Fahrens auf das Zielen und Feuern zu konzentrieren. Das Lenken mit einem Gaming-Joystick gestaltet sich um einiges angenehmer als mit einer PC-Maus, die für diesen Zweck oft auch hinsichtlich Sensibilität umgestellt werden muss.

Die enorme Funktionsvielfalt mit Joystick, Schaltzentrale und Zubehör

Der Gaming-Joystick verlangt dem Nutzer zusammen mit einer kleinen Schaltzentrale inklusive Flight Throttle und nahezu allen Funktionen, die während eines Fluges genutzt werden können, einiges ab. Wer sich in diese Welt der umfangreichen Flugsimulation begibt, erlebt bereits mit dem geglückten Abheben einen Erfolg. Natürlich kannst du einen Joystick auch mit weniger Funktionen nutzen und recht unkompliziert für Games wie World of Warplanes oder War Thunder sehr präzise einstellen: Seiten- und Höhenruder, stufenloser Schub und unterschiedliche Waffen wie MG und Raketen mit je unterschiedlichen Knöpfen sind nur einige der Möglichkeiten.

Tipp: Du kannst sogar mit Joystick Panzer fahren; Hilfen zur Einstellung deines Joysticks für zahlreiche moderne Multiplayer- und Singlespiele mit Fahrzeugen findest du bei YouTube & Co.

Der Anschluss an deinem Gaming-PC

Die meisten Spiele-Pads und Joysticks lassen sich ganz einfach über den USB-Anschluss an deinen Computer anschließen. Dies gilt auch für Controller, die kompatibel für Playstation® 3 oder 4 bzw. für XBOX sind. Der USB-Standard vereinfacht das Anschließen enorm. Wesentlich mehr Zeit wird dich die genaue Einstellung der Tasten und Funktionen kosten, die du so genau für deine Bedürfnisse konfigurieren kannst. Für besonderes Spielvergnügen sorgt außerdem die Vibrationsfunktion der angenehm in der Hand liegenden Joysticks. Die unterschiedlichen Sets oder Einzel-Joysticks findest du bei Mindfactory, wo echte Branchengrößen Produkte für jedes Bedürfnis anbieten.

Die Top-Marken:

Logitech

ThrustMaster

uRage

Speedlink

Modelle für Einsteiger und Profis

Wenn du bisher erst wenig oder gar keine Erfahrungen mit Joysticks gesammelt hast, dann reicht für den Anfang allein der Steuerknüppel mit seinen Funktionen. Viele Hersteller bieten ganze Sets an, deren Bestandteile du natürlich auch nachkaufen kannst. So lässt sich ein Joystick mit Pedalen (Rudder) und Throttle-Schaltfläche ergänzen. Je nach Spiel und Bedarf können Joysticks enorm realistisch aussehen oder in klassischem Schwarz gehalten sein, bei dem nur einzelne Knöpfe farbig sind, um eine bessere Übersicht und einfachere Handhabung zu erlauben.

Profis greifen gern auf umfangreiche Sets zurück. Nicht zuletzt ist die Anschaffung eines Deluxe Joystick mit Zubehör auch eine Kostenfrage. Wenn du dich für die Premiumvariante entscheidest, erhältst du allerdings auch massives Zubehör aus Metall, mit passenden Metallreglern, Knöpfen & Co. Wer Fan von Simulatoren, Flug- oder Kriegsspielen ist, wird das Gaming durch eine Steuerung via Joystick ganz neu erleben und kennenlernen. Probiert es aus!