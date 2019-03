Mobile Games: Die künftigen Gewinner?

Bereits vor Jahren machten viele Spieler ihre ersten Schritte in der Welt des mobilen Gamings. Tragbare Konsolen konnten ein großes Publikum hinter sich versammeln und auf die eigenen Stärken aufmerksam machen. Mit der Verbreitung des Smartphones war es jedoch für jeden möglich, ohne den Kauf einer Konsole direkt auf diesen Service zurückzugreifen. Seither lässt sich ein stetiger Aufwärtstrend beobachten. Sind die Entwickler damit die zukünftigen Gewinner der Branche?

Die Leistung steigt weiter

Eine wichtige Voraussetzung für das Funktionieren der mobilen Spiele ist die Leistung der Endgeräte. Denn erst mit dieser Komponente ist es möglich, die Spieler langfristig von der Darstellung zu überzeugen. In den vergangenen Jahren war es den großen Herstellern gelungen, ihre Smartphones und Tablets immer wieder mit noch stärkeren Prozessoren auszustatten. Sogleich stieg die Leistungsfähigkeit des Internets, was zu perfekten Bedingungen für die Spiele führte.

Experten gehen davon aus, dass sich diese Entwicklung auch in den nächsten Jahren fortsetzt. Die Entwickler werden die Chance haben, neue Ideen in die Tat umzusetzen. Die mobilen Spiele könnten weiter wachsen, da die technischen Grundlagen dafür rechtzeitig gelegt wurden. Der Blick auf die Leistung deutet damit einen weiteren Höhenflug in der Branche an.

Das Vorbild der Online Casinos

Dass nicht immer der Download einer App notwendig ist, um den Spielern ein attraktives Angebot zu unterbreiten, machten in den letzten Jahren die Online Casinos deutlich. Sie verfügen in der Regel über eine mobile Webseite. Dort ist es auch ohne den Download einer Software möglich, direkt auf das Angebot zuzugreifen. Diese flexible Möglichkeit, in den Genuss der Offerte zu kommen, spricht in jedem Fall für das künftige Potenzial, dem auch die anderen Bereiche der Branche folgen könnten.

An und für sich ist es nicht nur dieser Umstand, der den Online Casinos zum Erfolg verhilft. Bereits mit der Anmeldung erhalten die Spieler dort einen Bonus, der ihnen die Gelegenheit bietet, mit mehr Kapital in die Anmeldung zu starten. Einen Überblick über die besten Angebote hält zum Beispiel das Magazin casino-bonus24.net bereit.

Neue Einnahmemöglichkeiten

Die mobile Games können nur dann auf Dauer am Markt überzeugen, wenn ihnen für diesen Zweck die passende Finanzierung zur Verfügung steht. Vor wenigen Jahren war es in erster Linie der Kaufpreis, welcher den Entwicklern für die Finanzierung diente. Doch auf Dauer wirken selbst kleine Beträge im App Store hemmend auf die Kunden. Diese blicken auf eine größere Hemmschwelle und entschließen sich seltener zum Kauf einer App, als zu einem kostenlosen Download.

Doch heute ist es nicht nur der Verkauf des Programms, in dem die Chance für ansehnliche Gewinne steckt. Auf der anderen Seite bietet sich die Gelegenheit, durch das Anzeigen von Werbung den Profit zu erhöhen. Besonders bei hohen Nutzerzahlen und einem klar definierten Publikum kann ein Spiel zu einer wertvollen Plattform werden. Im Hinblick auf das Anzeigen von Werbung wurden dort in den letzten Jahren viele neue Chancen kreiert.

Weiterhin bietet sich die Chance, einzelne Elemente des Spiels käuflich zur Verfügung zu stellen. Die sogenannten In-App-Käufe stellen bereits seit Jahren eine wichtige Ergänzung des gesamten Angebots dar. So wird es auch in den nächsten Perioden immer wieder möglich sein, zusätzliche spielerische Vorteile durch den Einsatz von Geld zu erhalten. Während unter den Spielern die Konkurrenz dadurch weiter verstärkt wird, handelt es sich aus der Sicht der Entwickler um einen Weg, den Profit eines Spiels weiter zu steigern.

Die weitere Entwicklung

All diese finanziellen Mittel, die sich von den Verantwortlichen generieren lassen, tragen letztlich zum weiteren Erfolg der Branche bei. Denn zu einem großen Teil werden die Summen wieder investiert, um auf neue technische Möglichkeiten aufmerksam zu werden. So wird sich wohl in den kommenden Jahren die Möglichkeit bieten, einen neuen wirtschaftlichen Schub in der Branche zu generieren, der letztlich allen Beteiligten zugute kommt. Die Entwickler sind dazu in der Lage, ihre Produkte zu verbessern und neu auf dem Markt auszurichten. Für die Kunden bietet sich derweil die Möglichkeit, auf ein noch größeres Sortiment zurückzugreifen.

Obwohl es für die mobile Games schwer werden wird, sich gegen die größere Konkurrenz durchzusetzen, so ist ihr Einfluss auf die Branche schon heute nicht mehr zu unterschätzen. Mit den wachsenden technischen Möglichkeiten werden in Zukunft detaillierte Welten für Smartphone und Tablet entworfen werden können, die neue Zielgruppen erschließen.