Mobile Games: Wie hat sich die Spielwelt verändert – „Vom Hochleistungslaptop zum Handy“

Wenn man einmal bedenkt, wie jung die digitale Gaming-Industrie eigentlich ist, dann versetzt es gleich noch einmal mehr ins nachdenkliche Staunen. Denn in den vergangenen Jahrzehnten wurden in jeweils kurzen Zeiträumen ständig gigantische Sprünge gemacht. Angefangen von Spielen, bei denen ein Leuchtpunkt zwischen zwei beweglichen Leuchtstreifen hin und her geschlagen wurde, Tennis for Two, bis hin zu Open-World-Videospielen, welche grafisch so ausgeklügelt sind, dass sie von der Realität kaum mehr zu unterscheiden sind. Das trifft auch immer mehr auf Mobile Games zu. Es sind hierbei jedoch zwei Entwicklungen zu beobachten, die in die jeweils andere Richtung verlaufen.

Eine rasante Entwicklung

Gemeint ist damit, dass einerseits die Spielmöglichkeiten immer vielfältiger, detailreicher und größer werden, während die benötigten Geräte immer kleiner werden. Werfen wir einen Blick auf den Anfang. Als erstes Computerspiel wird heute OXO (1952) bezeichnet. Im deutschen Sprachraum auch bekannt als Tic-Tac-Toe. Ein raumfüllender Computer war damals nötig, um simple Xs und Os auf ein Spielfeld aus vier Strichen zu zeichnen. Doch eigentlich ist das so lange gar nicht her…

Die Computer wurden im Laufe der Jahre immer kleiner und entwickelten sich vom riesigen Forschungslabor zum PC, dem Personal Computer für zu Hause. Mit der Einführung erster tragbarer Geräte in den 80er Jahren war zumindest der Sprung in die mobile Welt geschafft. Hier wurden die Geräte bereits kleiner und auch die Spiele nahmen immer mehr Gestalt an. Mit dem Game Boy von Nintendo entwickelte sich zeitgleich auch eine portable Konsole, die rein auf mobile Spiele ausgelegt war. Doch das soll hier nicht das Thema sein, denn mit den aufkommenden Mobiltelefonen, bekamen Gamer die Möglichkeit überall und unterwegs ein kleines Spielchen zu wagen. An dieser Stelle sei nur an den großen Erfolg von Snake erinnert. Interessant ist, dass dieses Spiel bereits 1979 als „Hyper-Wurm“ auf einem stationären Computer gespielt wurde, doch erfolgreich und bekannt wurde es besonders auf Nokia-Handys in den 90er Jahren.

Die Lücke schließt sich

Mobiltelefone hinkten den wesentlich leistungsstärkeren Computern lange Zeit hinterher. Doch das änderte sich mit dem Aufkommen der Smartphones (insbesondere das iPhone, 2007). Nun war es möglich auch auf den kleinen Geräten immer bessere Grafiken zu zeigen. Auch die Steuerungsmöglichkeiten wurden durch den Touchscreen vielseitiger. Die Verbindung mit dem Internet schloss den Kreis, sodass heute viele Spiele sowohl am heimischen PC als auch mit Tablett oder Smartphone von unterwegs spielbar sind. Während es bei einem aufwendigen Ego-Shooter wahrscheinlich immer noch angenehmer ist, diesen vor einem großen Bildschirm zu zocken, sind gerade kleinere Games, wie Puzzle, Online-Casino-Spiele, Quiz-Spiele und Racing-Games auf dem Handy sehr beliebt. Hier dürfte auch der Faktor Zeit eine enorme Rolle spielen, denn während man sich in die Games am PC stundenlang vertiefen kann, sind mobile Spiele etwas für zwischendurch in der Bahn oder im Wartezimmer beim Arzt.

Wie bei Snake oder auch Tetris, setzt sich auch heute noch der Trend durch, dass es für ehemals stationäre Spiele eine mobile Version gibt. Strategiespiele, wie die Klassiker Age of Empires finden genauso Einzug in die mobile Welt der Gaming-Unterhaltung, wie aktuelle Shooter. Nach wie vor beliebt sind auch Spiele, die ihren Ursprung gar nicht in der digitalen Welt haben. Klassische Brettspiele, wie Schach, Mühle oder Risiko sind heute ebenso mobil spielbar, wie Spiele aus dem Casino. Gerade Poker und Geldspielautomaten sind unter den Online-Casino-Spielen auf mobilen Geräten sehr beliebt. Denn durch die Verbindung mit dem Internet sind Spielrunden mit echten Gegnern überall auf der Welt möglich und um echtes Geld kann, wen der Spieler es denn möchte, ebenfalls gespielt werden.

Es lässt sich also festhalten, dass im Bereich der mobilen Games eine ganze Menge passiert ist und noch weiterhin passieren wird. Während sich im Moment die Grafik immer weiter verbessert, wird auch der nächste Quantensprung im digitalen Spielspaß nicht mehr lange auf sich warten lassen.