Mobile Gaming: läuft es der Konsole bald den Rang ab?

Arbeit in der Mobile Gaming Branche ist derzeit das, was früher ein Job als Zahnarzt war: eine Lizenz zum Gelddrucken. Denn die Mobile Gaming Branche hat in den vergangenen Jahren beispiellosen Zuwachs erlebt. Das liegt vor allem daran, dass sich mit den unkomplizierten Games für Zwischendurch fast jeder identifizieren kann und sich die Branche deshalb aus einer schier endlosen Userbase nährt. Beobachter der Szene munkeln bereits, dass das Mobile Gaming der klassischen Konsole den Rang ablaufen könnte. Denn auch hier gibt es bereits Tendenzen, sich zu professionalisieren. Daneben existieren in der Welt des Mobile Gaming viele Möglichkeiten, an den Usern Geld zu verdienen, die im Konsolenspiel noch nicht so etabliert sind.

Geld gegen Glück

Einer der großen Gewinner der mobilen Gaming Branche sind Online Casinos. Denn sie liefern jede Menge Anreiz für die User und verfügen darüber hinaus über ein bestechend simples Prinzip, als Anbieter Geld zu verdienen. Zwar können Spieler auch mit virtuellen Geld einsteigen, doch das Spiel mit echtem Geld ist weitaus beliebter, wenn es um Online Slot Games und Casinospiele geht. Eine Liste der besten Online Casinos in Deutschland verrät: User suchen vor allem nach Anbietern, die Spielautomaten und Klassiker wie Roulette zur Verfügung stellen. In der Natur des Glücksspiels liegt außerdem, dass auch die User mit Profit daraus hervorgehen können, was ihre Verbindung zu den mobilen Casinos noch zusätzlich stärkt.

eSports auf dem Handy

Auf dem ersten Blick scheint es schwer verständlich, warum Profizocker von ihrer Konsole und ihrem Hightech-Flachbildschirm auf das winzige Display eines Handys oder Tablets wechseln sollten. Tatsächlich gibt es jedoch mehrere Gründe dafür: Beispielsweise kann immer und überall in ein Turnier eingestiegen werden und auch die Bedienung eines Touchscreen-Displays ziehen manche Spieler der unhandlichen Konsole vor. Zu den Spielen, die sich bereits nachhaltig im Mobile Gaming für Professionelle durchgesetzt haben, gehören League of Legends sowie der eSports-Klassiker Dota 2. Es ist zu vermuten, dass bald auch weitere Spiele von der Konsole auf Mobile wechseln werden, da die Produzenten hierin gerade einen großen Markt erkennen. Auch die Akquise neuer User wird dadurch leichter: Während nicht jeder eine Konsole zu Hause herumstehen hat, besitzt so gut wie jeder in Deutschland ein Smartphone.

Casual gaming für jede Zielgruppe

Doch nicht immer steht beim Zocken am Handy ein Geldgewinn oder Professionalität im Vordergrund. Ein Großteil der Mobile Gamer betreibt lediglich Casual Gaming, als unterhaltsames Hobby. Generationenübergreifendes Beispiel hierfür ist candy crush saga, das von jung und alt mit größter Ausdauer gespielt wird. Geldquelle für die Programmierer sind bei diesem Spiel sogenannte In-App-Käufe, bei denen User Werkzeuge oder ähnliche Features einkaufen, um im Spiel weiterzukommen. Häufig sind die Beträge für solche Features sehr gering: Sie bewegen sich in der Regel im Centbereich. Doch für die Anbieter summieren sich diese Zahlen, welche das Geschäft mit Casual Gaming ausgesprochen lukrativ machen. Hierin liegt auch der Vorteil gegenüber Konsolen: kauft sich ein User eine CD-ROM mit einem Spiel verdient der Anbieter genau einmal hieran. Beim Casual Gaming hingegen ist ein User eine langfristige Geldquelle, solange er beim Spiel dran bleibt.

Fazit: Ob Konsole oder Mobile Game ist immer noch eine Frage des Geschmacks. Fest steht allerdings, dass im Mobile Gaming zahlreiche Möglichkeiten für User sowie für Anbieter bestehen.