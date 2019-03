Mobiles Spielen auf dem Vormarsch – Die besten Spiele für Smartphone und Tablet

Das Spielen auf mobilen Endgeräten erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Mittlerweile spielen mehr User am Handy oder Tablet, als an jedem anderen Gerät. Damit lösen die Handy Spiele das Spielen am PC als beliebteste Form des Gamings ab.

Die Spiele werden immer besser

Die steigende Beliebtheit von Spiele Apps lässt sich vor allem durch die immer besser werdende Qualität erklären. Moderne Smartphones können Grafiken in hoher Auflösung wiedergeben, und auch die Soundeffekte können die Spieler offensichtlich überzeugen. Gute Handy Spiele müssen den Vergleich mit Spielen für den Computer oder die Konsole nicht scheuen. Sie sind oft aufwendig gestaltet und bieten den Usern stundenlange Unterhaltung.

Noch vor wenigen Jahren handelte es sich bei Handy Spielen um kleine Apps, mit welchen sich die User vor allem unterwegs die Zeit vertrieben. Sie verfügten nur über relativ wenige Funktionen. War zu Hause ein Computer oder eine Spielekonsole verfügbar, so wurde in der Regel dieses Gerät zum Spielen genutzt, da hier deutlich bessere Games verfügbar waren. Mittlerweile steigen viele User auch zu Hause nicht mehr auf Alternativen um, weil beste Spiele Apps mit den Spielen für andere Geräte gut mithalten können. Das Handy hat darüber hinaus den Vorteil, dass gemütliches Spielen auf dem Sofa oder in der Hängematte möglich ist.

Spiele fürs Handy sind meistens nicht teuer

Mobile Games können online heruntergeladen werden. Je nachdem, welches Betriebssystem der User auf seinem Handy verwendet, muss er dafür den jeweiligen Store aufrufen und kann dann das gewünschte Spiel direkt erwerben. Die Kosten sind bei der Mehrzahl der Spiele vergleichsweise gering, ein Spiel für die Konsole oder den PC ist meistens wesentlich teurer. Einige Spiele Apps sind sogar kostenlos erhältlich. Allerdings gibt es auch bei den Handy Spielen eine Kostenfalle: Durch sogenannte In-App-Käufe verdienen die Hersteller zusätzliches Geld. So können vor allem bei Spiele, bei welchen sich die Teilnehmer über Social Media Kanäle miteinander vernetzen, zusätzliche Items während des Spiels erworben werden.

Gezahlt werden kann sowohl bei In-App-Käufen als auch beim Erwerb des eigentlichen Spiels mit verschiedenen Methoden. Besonders unkompliziert ist es mit PayPal, weshalb diese Zahlungsmethode von vielen Spielern verwendet wird.

Mobile Games direkt im Browser nutzen

Einige Handy Spiele sind nicht nur kostenlos sondern erfordern noch nicht einmal einen Download. Stattdessen wird eine Website direkt im Browser des Smartphones geöffnet, auf welcher die Nutzer direkt mit dem Spielen beginnen können. Diese Vorgehensweise findet sich auch bei den meisten Online Casinos, was das mobile Spielen noch einfacher macht. Der Verzicht auf eine App hat den Vorteil, dass nicht dauernd Updates durchgeführt werden müssen. Schließlich fügen gute Casinos regelmäßig neue Spiele hinzu, wodurch eine App häufig aktualisiert werden müsste. Durch den direkten Aufruf über die Website ist dagegen sichergestellt, dass die Kunden immer die aktuellste Version und damit die neuesten Spiele erhalten.

Online Casinos: Beste Handy Spiele für Smartphone-User

Der Trend zum mobilen Spielen zeigt sich auch bei den Online Casinos. Immer mehr User nutzen die Slots und Tischspiele nicht mehr am PC, sondern es wird ortsunabhängig mit dem Handy gespielt. Da in guten Casinos die Spiele auch in der mobilen Version eine hohe Qualität besitzen, müssen keine Einschränkungen hingenommen werden. Im

Gegenteil: Oft macht das Spielen am Touchscreen sogar noch mehr Spaß. Wie gut ein Casino wirklich für Handy-User geeignet ist, kann aber von Anbieter zu Anbieter stark unterschiedlich sein. Daher sollten sich die Spieler vor der Registrierung in einem Online Casino darüber informieren, wie gut die Spiele fürs Handy dort tatsächlich sind. Manchmal sind nicht alle Spiele auch in einer mobilen Version verfügbar, bei anderen Casinos kann dagegen teilweise sogar das Live Casino mit dem Mobilgerät genutzt werden. Eine Auflistung der besten Mobile Casinos ist bei „Feedbackcasino“ zu finden. In den aufgelisteten Casinos finden die Besucher nicht nur beste Handy Spiele sondern können bei der Registrierung auch einen Bonus erhalten und haben dadurch zusätzliches Guthaben zum Spielen zur Verfügung.

Das mobile Spielen im Online Casino ist kostenlos

Im Gegensatz zu vielen anderen Spiele Apps sind Online Casinos auch in der mobilen Version in der Regel kostenlos. Die kompletten Einzahlungen der Kunden werden ausschließlich als Einsatz bei den unterschiedlichen Slots und Tischspielen verwendet. In vielen Casinos ist überhaupt keine Einzahlung erforderlich, denn hier können die Spiele kostenlos mit Spielgeld ausprobiert werden. Dabei stehen alle Funktionen zur Verfügung, lediglich echte Gewinne gibt es in diesem Fall natürlich nicht. Hierfür müssen die User dann in den Echtgeldmodus wechseln.

Fazit: Der Markt für Gaming wird sich weiter verändern

Die aktuellen Entwicklungen zeigen, dass die Spieler immer mehr Wert auf Flexibilität legen. Während früher qualitativ hochwertige Spiele nur auf Spielekonsolen und Gaming PCs gespielt werden konnten, sind die heutigen Handys mittlerweile so aufgebaut, dass auch hier komplexere Games gespielt werden können. Diese Entwicklung dürfte sich auch in Zukunft fortsetzen, denn nicht nur die Smartphones werden immer besser. Auch die Handy Spiele werden kontinuierlich weiterentwickelt und bieten schon jetzt mitreißende Unterhaltung. Egal ob Rollenspiel, Jump ’n‘ Run oder Online Casino: In Zukunft werden die User ihr Spiel jederzeit dabei haben, denn das Handy ist längst nicht mehr nur zum Telefonieren da.