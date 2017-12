Monetarisierung von Spielen: 5 Strategien für Spiele Entwickler

Die Entwicklung eines neuen Spiels benötigt eine Menge Aufwand. Das gilt für die großen, etablierten Publisher, als auch für ein paar Freunde, die sich entschieden haben, ein neues Indie Game Studio aufzubauen. Das Ergebnis ist die Mühe wert, der Fortschritt lässt sich sehen, jedoch bleibt es nicht unbemerkt, dass irgendwann das Geld knapp wird. Denn wenn man eine Ein-Mann-Firma ist, muss man immer noch Rechnungen bezahlen. Das ist auch der Grund, weswegen in Zukunft die Monetarisierung von Spielen eines der wichtigsten Elemente in der Entwicklung sein sollte. Natürlich bringt das keine Garantie mit sich, dass man auch Erfolg hat, aber Gott hilft denen, die sich selbst helfen. Also haben wir hier 5 verschiedene Game-Monetarisierungs Strategien.

#1 Online Händler

Eine sehr simple, aber gute Lösung. Egal, ob Steam,Xbox Games Store, iTunes oder der Playstation Store – all diese Plattformen sind sehr praktisch, um den ersten Profit zu erzielen. Diese Online Shops bieten die dringend benötigte Zugänglichkeit für jeden. Dort kann jeder, der Interesse hat mit einem Klick ein Spiel, dass er haben möchte erwerben. Natürlich hat man dabei Angst vor der großen Konkurrenz. Aber wenn man zweifelt, schaut man sich das ebenfalls von einem Indie Studio entwickelte PlayerUnknown’s Battleground’s an. Dieses hat man, wenn man Steuern, Steam Gebühren, sowie alles Andere abzieht allein in diesem Monat 9 Millionen Dollar Gewinn erwirtschaftet!

#2 Werbung auf Websites

Wenn ein monetarisiertes Spiel free-to-play ist, dann ist die Werbung über Websites eine beliebte Strategie, um die ersten Umsätze zu machen. Es gibt eine Vielzahl an Bannern in verschiedenen Größen, welche einfach in ein Spiel oder eine Website eingebaut werden können, ohne großartig zu stören. Am Beliebtesten sind dabei Take-Over, da diese die meisten Leute erreichen. Hat man nur eine kleine Werbung und eine geringe Zahl erreichter Leute, bringt es nichts. Es ist deshalb wichtig, in vernünftige Werbung zu investieren.

#3 In-Game Käufe

Viele Spiele verfügen heutzutage über eine Option, Gegenstände im Spiel für Echtgeld zu erwerben. Diese Strategie kann Game Studios und ihren Spielern eine Menge neu Möglichkeiten eröffnen und zusätzlich für Große, als auch kleine Entwickler-Studios große Einnahmen bringen. Plattformen, wie Itemku ermöglichen es, Spiele-Entwicklern virtuelle Gegenstände für echtes Geld zu verkaufen. Neben Itemku, welches nicht die idealste Möglichkeit ist, kann sich die Gaming Industrie bereit machen für DMarket und Switex. Dmarket ist eine plattformübergreifender Markplatz für virtuelle Güter, basierend auf einer Blockchain-Technologie. Switex ermöglicht es, Ingame-Vermägen zu handeln. Dabei entsteht ein sehr interesssanter, komplett legaler Marktplatz für Indie Entwickler, Publisher und Gamer.. Dmarket hingegen könnte eine Innovation für den Handel mit virtuellen Gegenständen sein. Es nutzt eine Blockchain als primäre Technologie, um legale und sichere Handel zu gewährleisten und ist lässt Game Studios dabei sehr einfach die API integrieren. Dmarket könnte den In-Game Handelsmarkt neu erfinden. Sie versprechen einen plattformübergreifenden Markplatz, in denen Spieler aus verschiedenen Spielern die Möglichkeit haben, verschiedene Gegenstände zu handeln. Es wird Entwicklern sogar ermöglichen, Kosten im Marketing einzusparen, da Dmarket alle Spielen die auf ihrer Plattform erhältlich sind, auch bewirbt. Die Alpha Version der Plattform kann man hier ansehen und sich seine eigene Meinung bilden.

#4 Erst kostenlos, dann nicht mehr04

Wenn man ein Spiel veröffentlicht, erscheint es direkt attraktiver für die breite Masse, wenn es kostenlos ist. Aber wie monetarisiert man dieses dann? Dies geht mit der simplen Strategie: Du ermöglichst den Spielern, den kostenlosen Zugang für einen bestimmten Zeitraum. Die Herausforderung ist dabei, dass das Spiel so interessant ist, dass es, sobald es kostenpflichtig wird, direkt gekauft wird. Natürlich werden auch Spieler nicht bereit sein, dafür zu zahlen. Aber der Rest kann trotzdem für großen Profit sorgen.

#5 Werbeartikel

Wenn man weiter denkt, warum sollte man eigentlich nicht auch Merchandise verkaufen. Wenn dein Spiel kostenlos ist, jedoch über eine gewisse Popularität verfügt, ist dies kein schlechter Weg, um Profit zu erwirtschaften. Natürlich ist es nicht ganz so einfach, aber trotzdem eine gute Option, um etwas Gewinn zu machen. Benötigt ihr erfolgreiche Beispiele? Schaut euch die Rovio Entertainement an. Sie brachten uns Angry Birds und erwirtschaften einen riesigen Gewinn ohne überhaupt eine Entwicklerstudio zu sein.

Fazit

Vielleicht ist bei diesen 5 Strategien eine dabei, die zu eurem Spiel-Business passt. Meiner Meinung nach ist, die effektivste und profitabelste, die Werbung, dass Verkaufen virtueller Güter und Merchandise. Je nachdem, was für ein Spiel ihr entwickelt, kann dies ziemlich größe Gewinne bringen. Besonders das Handeln von virtuellen Gegenständen wird den Entwickler-Studios in Zukunft eine menge Geld einbringen