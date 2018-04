Monster Hunter World: Alle Details zum Start des Frühlingsblüten-Fests

Aktuell startet das Frühlingsblüten-Fest bei Monster Hunter World und bietet fleißigen Jägern einiges an speziellen Inhalten. So könnt ihr euch in Astera gebührend auf den Frühling einstimmen.

Monster Hunter World: Sichert euch exklusive Rabatte und mehr auf dem Frühlingsblüten-Fest

Auch in Astera machen sich so langsam Frühlingsgefühle breit und passend dazu veranstaltet Capcom das Frühlingsblüten-Fest. Im Zeitraum vom 06. April bis zum 19. April 2018 könnt ihr die Monsterhatz in einem blumigen Frühlingsgewand erleben. Aber nicht nur die Jägerzentrale in Astera wird geschmückt, ihr könnt auch eure Charaktere passend einkleiden. So könnt ihr euch ein Frühlingsblüten-Outfit zusammenstellen, sowie eine neue Geste erwerben.

Außerdem wird es möglich sein alle bisher veröffentlichten Event-Quests nachzuholen, falls ihr beispielsweise die Rüstung von Aloy aus Horizon: Zero Dawn noch nicht in eurem Besitz habt. Des Weiteren wird es zeitbegrenzte globale Rabatte bei einem speziellen Schiff, das ab und an in Astera anlegt, geben.

Alle Informationen im Überblick:

Frühlingsatmosphäre in jedem Detail

Verpasse nicht die feierliche Frühlingsmode, getragen von den Damen auf der Himmelsstürmerin – und gönne deinen Tatzen eine Ruhepause, um die Felyne-Fasson zu bestaunen!

Event-Quest-Spektakel

Für die Dauer des Events sind fast alle zuvor veröffentlichten Event-Quests verfügbar, inklusive der exklusiven Frühlingsblüten-Fest-Quests. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber insgesamt wird es keine bessere Gelegenheit geben, Jagd auf Materialien für Spezialausrüstung zu machen, die du verpasst hast!

Erstelle deine eigene Frühlingsblüten-Fest-Ausrüstung

Schließe saisonale Event-Quests und Beutezüge ab, um Materialien für einzigartige Frühlingsblüten-Fest-Ausrüstung zu sammeln!

Eine neue Geste für den Frühling

Eine neue Geste, „D-I-S-C-O“, wird zum Kauf zur Verfügung stehen! Veranstalte mit deinen Jagdkumpels eine frühlingshafte Tanzparty!

Rabatte der Einrichtungen

Der Frühling liegt in der Luft – und das bedeutet die Gelegenheit für besondere Rabatte in den Einrichtungen von Astera! Rabatttage werden dadurch gekennzeichnet, dass ein besonderes Schiff im Hafen von Astera anlegt und im Hintergrund eine spezielle Musik spielt. Rabatte beginnen für alle Spieler gleichzeitig, also setze deine Kumpels davon in Kenntnis, sobald du Sonderangebote siehst!

Anmeldebonus und Befristeter Beutezug

Für die Dauer des Fests bekommst du als täglichen Anmeldebonus zwei Superglück-Gutscheine statt einem! Vielleicht fällt dir auch eine kleine Bonus-Überraschung auf… Außerdem wechseln die Befristeten Beutezüge jetzt TÄGLICH statt wöchentlich – und enthalten sogar begrenzte Frühlingsblüten-Fest-Objekte als Belohnung.

Neue Kleidung für die Wildexpertin und das Poogie

Für die Dauer des Frühlingsblüten-Fests ist ein neues Outfit für die Wildexpertin verfügbar!

Hinweis: Das Outfit der Wildexpertin ist nur für die Dauer des Events verfügbar.

Um euch vernünftig auf die Festivitäten einzustimmen hat Capcom gleich noch einen Trailer dazu geliefert.