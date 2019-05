Monster Hunter World: Iceborne kommt am 6. September

Endlich geht es weiter! Capcom hat das Erscheinungsdatum für die erste Erweiterung ihres Action-Rollenspiel-Hits Monster Hunter World von 2018 angekündigt. Iceborne erscheint bei uns am 6. September 2019.

In die eisigen Weiten von Monster Hunter World

Die erste und lang erwartete Erweiterung für Monster Hunter World hat endlich ein Release-Datum. Am 6. September führt uns Iceborne in die eisigen Raureif-Weiten. Mit der Erweiterung wird das Spiel in jeder Hinsicht ergänzt und verbessert. Angefangen bei der neuen Story, die genau an dem Hauptspiel ansetzt. Uns erwartet eine komplett neue Questreihe, die uns im bisher größten Gebiet auf die Jagd nach neuer Beute schickt.

Denn Iceborne hat auch ein ganzes Rudel neuer und alter Monster im Schlepptau. Banbaro und Beotodus sind bisher komplett unbekannt und halten hoffentlich einige Überraschungen bereit. Es gibt aber auch einige Rückkehrer wie zum Beispiel den überarbeiteten Nargacuga, den wir schon aus älteren Teilen der Reihe kennen. Aber das Highlight ist wohl der neue Drachenälteste Velkhana, der wahrscheinlich das End-Ziel der neuen Handlung sein wird.

Außerdem gibt es auch einige neue Gameplay-Optionen. So könnt ihr eure Schleuder nun nutzen, um euch an das Monster heran zu ziehen oder es kurzzeitig zu betäuben und das ohne die Waffe wegstecken zu müssen. Was also momentan nur Schild und Schwert Spielern möglich ist, können demnächst alle nutzen. Zudem werden auch alle 14 Waffen-Bäume erweitert und somit bekommen auch ältere Waffen neue Varianten. Zu guter Letzt gibt es auch noch den neuen Schwierigkeitsgrad “Meisterrang”, bei dem ihr all eure Hunter-Skills benötigen werdet.

Um die Erweiterung Iceborne spielen zu können, benötigt ihr die Original-Version von Monster Hunter World. Von Gameplay-Optimierungen und neuen Features werden alle sofort profitieren; wer allerdings die neue Quest-Reihe spielen will, muss die Hauptgeschichte mindestens bis Jägerrang 16 abgeschlossen haben.

Wer Monster Hunter World schon besitzt, kann Iceborne als digitalen Download für 39,99 Euro kaufen oder ihr greift zur Digital-Deluxe Edition für 49,99 Euro, um eine extra Auswahl an kosmetischen Items zu erhalten.

Für Neueinsteiger gibt es die Master-Edition für 59,99 Euro, in der das Hauptspiel und die Erweiterung Iceborne enthalten sind. Außerdem wird es von der Master-Edition auch Physische Disc-Versionen im Einzelhandel geben, die ihr jetzt schon vorbestellen könnt.