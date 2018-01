Monster Hunter: World – Livestream am 05. Januar verspricht neue Einblicke

Die Multiplayer-Biesterhatz in Monster Hunter World steht kurz bevor. Für Capcom ist dies Grund genug, schon vor dem Release am 26. Januar 2018 neues Gameplay-Material zum Spiel zu präsentieren. Der Livestream wird unter dem vielsagenden Titel Monster Hunter: World Special Public Broadcast Winter 2018 laufen und ausschließlich über Youtube zu verfolgen sein. Das Spektakel startet am 05. Januar 2018 um 11:30 Uhr deutscher Zeit auf dem offiziellen Kanal von Capcom.

Monster Hunter: World – Livestream mit Entwicklergrößen

Bereits zuvor hatten sich einige Größen des Entwicklers in einem Livestream zusammengesetzt, um über das langerwartete Action-Adventure zu sprechen. In der kommenden Ausgabe werden sich Produzent Ryozo Tsujimoto, ausführender Regisseur Kaname Fujioka und Mr. Monster Hunter, Yuya Tokuda höchstpersönlich, die Klinke in die Hand drücken, um ihr neues Baby der Öffentlichkeit zu präsentieren. Wir erwarten neues Gameplay-Material und brandaktuelle Informationen zum Spiel.

Pünktlich zum Livestream hat Capcom darüber hinaus einen TV-Spot produziert, welcher derzeit über die japanischen Bildschirme flimmert. Darin macht der beliebte Schauspieler Takayuki Yamada einigen Wirbel um die anstehende Veröffentlichung von Monster Hunter: World. Wer sich die humorvolle Promotion in voller Länge anschauen möchte, findet den Spot unter diesem Artikel.