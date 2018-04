MonteCrypto: Bitcoin Jagd findet ein Ende

Detroit Become Human: Performance-Vergleich zwischen PS4 und PS4 Pro

In wenigen Wochen erscheint Detroit Become Human aus dem Hause Quantic Dream. Nach Titeln wie Fahrenheit und Heavy Rain erwartet die Spielerschaft Großes. In zwei neuen Videos gibt es nun mehr zu sehen. Detroit Become Human: Neues Gameplay mit David Cage Es bleibt nicht mehr lange abzuwarten, bis wir endlich selbst Hand an den neuen spielbaren Thriller von Quantic Dream legen können. Der hauptverantwortliche Director David Cage war jüngst bei IGN zu Besuch und hat ein paar neue Szenen m