Mortal Kombat 11: Der Roster im Überblick – Alle Kämpfer

Der Release von Mortal Kombat 11 rückt immer näher und mit ihm füllt sich auch der Roster an Charakteren. NetherRealm hat schon eine große Anzahl an alten und neuen Charakteren angekündigt, die nur darauf warten sich gegenseitig die Innereien durch neu kreierte Körperöffnungen zu entfernen. Damit ihr keinen von ihnen verpasst, verschaffen wir euch hier einen Überblick über alle Charaktere.

Scorpion

Old but Gold. Der heiße Vorzeige-Ninja wird natürlich wieder am Gemetzel teilnehmen. Scorpion ist der Großmeister des Shirai Ryu-Clan.

Sub Zero

Old but Cold. Auch der eiskalte Vorzeige-Ninja ist wieder am Start. Sub Zero is der Großmeister des Lin Kuei-Clan.

Frost

Einst war sie der gefährlichste Lehrling von Sub Zero, jetzt ist sie auf der Jagd nach ihm. Die Cyborg-Lin-Kuei-Kriegerin kommt das erste mal seit Mortal Kombat: Armageddon als spielbarer Charakter zurück.

Shao Kahn

Der Herrscher der Outworld und Eroberer der Realms. Er war der Endboss in Mortal Kombat 2 & 3 und wird als Vorbesteller-Bonus verfügbar sein.

Jade

Eine Assassine, die Shao Kahn als Leibwache diente. Nachdem sie ablehnte ihre beste Freundin Kitana zu töten, wurde sie verstoßen. Jetzt dient sie dem Netherrealm und strebt danach die Herrschaft Shao Kahns zu beenden.

Kitana

Eine 10,000 Jahre alte Assassine und Prinzessin von Outworld. Sie wurde von Shao Kahn großgezogen, nachdem dieser ihre Mutter heiratete. Als sie herausfand, dass Shao Kahn zuvor ihren Vater getötet hatte, schwor sie blutige Rache.

Baraka

Der Kriegsherr des nomadischen Tarkatan Stamm. Nachdem der Diener Shao Kahns im letzten Teil nicht verfügbar war, kehrt er nun zurück, um seinen Gegnern die Visage wegzuknabbern.

Scarlet

Eine Blutmagierin, die genau wie Jade als Shao Kahns Leibwache dient. Ihr Blutdurst und die Macht diesen zu sättigen, macht sie zur stärksten Kreation von Shao Kahn.

Kano

Der Waffenhändler ist der Anführer des Black Dragon. Er ist der wohl gierigste Charakter und würde jeden für den richtigen Preis verraten.

Kabal

Ein Mitglied des Black Dragon aus dem dritten Teil kehrt zurück. Er war einst ein Polizist, bis er sein Revier an Kano verkauft hat und sich dem Black Dragon anschloss. Gier und Geschwindigkeit sind seine Markenzeichen.

Erron Black

Der Revolverheld und Mitglied des Black Dragon, folgte Kano in die Outworld, um seine Gewaltfantasien ausleben zu können. Denen wird er auch im neuen Teil mit Hingabe nachgehen.

Kung Lao

Der Mann mit dem Klingen-Frisbee-Hut. Er ist bereit seine Gegner einen Kopf kürzer zu machen. Mit seinem Hut. Weil da sind Klingen dran.

Liu Kang

Der Drachen-Krieger-Mönch und Champion des Earthrealm. Ausgebildet vom Shaolin Orden kämpft er als „der Auserwählte“ für den Schutz des Earthrealm.

Raiden

Der Unsterbliche Gott des Donners und Beschützer des Earthrealm. Er steht auf Spaziergänge bei Gewitter und darauf, andere aussehen zu lassen, als hätten sie in eine Steckdose gefasst.

Kotal Kahn

Der aktuelle Herrscher von Outworld und Krieger der Osh-Tekk. Er wurde in Mortal Kombat X eingeführt und ist wieder bereit im Blut seiner Gegner zu baden.

D’vorah

Das Insekten-Alien ist Teil des Kytinn Schwarms. Sie diente sowohl unter Shao Kahn als auch unter Kotal Kahn, doch ihre wahre Loyalität gilt dem Schwarm.

Johnny Cage

Mr. Hollywood ist auch wieder am Start. Mit Sonnenbrille und One-linern bewaffnet zieht er seinen Gegnern den Uppercut des Todes.

Sonya Blade

Officer der Special Forces und Partnerin von Jax Briggs. Sie zieht für den Earthrealm in die Schlacht und mag das knackige Geräusch von brechenden Knochen.

Cassie Cage

Die Tochter von Johnny Cage und Sonya Blade. Sie kämpft, um in die legendären und blutigen Fußstapfen ihrer Eltern zu treten.

Jax Briggs

Officer der Special Forces und Partner von Sonya Blade. Er verlor beide Arme im Kampf für den Earthrealm, kehrte aber doppelt so stark mit zwei eisernen Fäusten zurück.

Jacqui Briggs

Die Tochter von Jax Briggs. Sie wurde in Mortal Kombat X eingeführt und kehrt zurück, um dem Rest ihre High-Tech Gadgets um die Ohren zu pfeffern.

Noob Saibot

Der Schatten des Netherrealm. Im Leben war er als Sub-Zero bekannt, jetzt ist er mit seinem Schatten-Klon auf der Jagd nach Rache.

Geras

Der Unsterbliche Sandmann ist ein von Kronika erschaffenes Konstrukt. Er ist ein neuer Charakter und mag lange Spaziergänge an blutigen Sandstränden.

Kollector

Ein sechsarmiger Dieb und Verbündeter von Shao Kahn. Er ist einer der neuen Charaktere und nutzt verschiedenste Werkzeuge, um seine Gegner zu zerlegen.

Cetrion

Die Göttin der Elemente. Sie ist ein neuer Charakter und nutzt die vier Natur-Elemente, um ihre Gegner zu vernichten.

Über Updates des Roster und neue DLC-Charaktere halten wir euch natürlich auf dem Laufenden.