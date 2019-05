Mortal Kombat 11: Alle Schlüssel-Objekte für die Krypta im Guide

Die Krypta in Mortal Kombat 11 ist ein großes und aufwendig gestaltetes Loot-Level. Dort könnt ihr eure gesammelten Koins, Seelenfragmente und Herzen ausgeben, um Truhen zu öffnen die Turm-Verbrauchsgegenstände, Kosmetische-Items und Rezepten enthalten können. Um in jeden der geheimen und verschlossenen Bereiche vordringen zu können, benötigt ihr einige spezielle Schlüssel-Objekte. Wir zeigen euch in diesem Guide wo ihr direkt zu Anfang alle finden könnt.

1. Shao Kahn’s Hammer

Den Hammer von Shao Kahn findet ihr als erstes. Er ist auf einem Podest direkt geradeaus vom Eingang(Start) zu finden. Mit dem Hammer könnt ihr brüchige Wände, Vasen und allerlei andere Sachen zerschlagen. Durch Wände gelangt ihr zu neuen Gebieten innerhalb der Krypta und von Vasen und Skeletten erhaltet ihr kleine Mengen an Koins.

2. Motaro’s Horn

Mit dem Hammer zerstört ihr das brüchige Holztor hinter ihm, um auf den großen Platz zu kommen. Wenn ihr euch hier rechts haltet kommt ihr zu einer Wand die ihr durchbrechen könnt.

Dahinter befindet sich ein Gong, den ihr schlagen müsst, um das hintere Tor auf dem großen Platz zu öffnen. Geht zurück auf den Platz und von dort aus auf den Mond zu und durch das nun geöffnete Tor. Hinter dem Tor ist die Schmiede, von der aus ihr rechts über die Holzbrücke zum linken Teil der Tempelanlage gelangt. Hier findet ihr einen Meteor, den ihr mit dem Hammer zerstören könnt, um an einen Schlüssel zu gelangen.

Geht mit diesem Schlüssel zurück zum Bereich mit dem ersten Gong. Dort gibt es eine Schwarze Tür die zum Bereich mit dem Horn von Motaro führt. Öffnet sie mit dem Schlüssel aus dem Meteor und holt euch das Horn. Mit dem Horn geht ihr dann zurück zum Fundort des Meteors, hinter dem ihr nun das große verzierte Metalltor öffnen könnt. Durch das Tor erreicht ihr einen Aufzug, der in die Katakomben führt.

Sobald ihr unten seid, geht ihr geradeaus bis ihr den Thronsaal von Goro erreicht. Von hier aus erreicht ihr die anderen drei Schlüssel-Objekte.

3. Speer von Hanzo Hasashi

Den Speer von Scorpion findet ihr in der Waffenkammer. Diese erreicht ihr durch den Weg rechts neben dem Thron. Mit dem Speer könnt ihr sowohl an der Decke hängende Leichen bergen, um von ihnen Herzen zu erhalten, als auch Laternen in der Nähe von brennenden Kisten zerstören, um diese freizuschalten.

4. Kenshi’s Augenbinde

Die Augenbinde des blinden Schwertkämpfers findet ihr in seiner letzten Ruhestätte. Geht vom Thronsaal den Weg ganz rechts (noch neben dem zur Waffenkammer). Folgt den Gängen bis zum Trophäenraum, der nebenbei bemerkt viele interessante Objekte aus der Mortal Kombat Geschichte beherbergt und nehmt den Ausgang rechts von euch. So gelangt ihr zu den Zellen, in denen ihr auch Kenshi findet. Mit der Augenbinde könnt ihr geheime Wege und Geheimnisse entdecken, wie Wände die sonst nicht zerstört werden können oder Zugketten, die ansonsten nicht Sichtbar sind. Aber passt auf, denn erstens verbraucht die Nutzung Seelenfragmente und zweitens können in manchen Bereichen auch Gegner auftauchen sobald ihr die Augenbinde aufsetzt.

5. Ermac’s Seelenamulet

Um Ermac’s Amulett zu finden, müsst ihr vom Thronsaal aus den Weg nach Links gehen. So gelangt ihr zum Speisesaal. Hier müsst ihr einmal durch um auf die obere Gallerie zu kommen (hinter dem oberen Esstisch an dem Kanos Leiche sitzt rechts). Lauft ihr diese wieder bis hinten durch, kommt ihr zu einem Durchgang, hinter dem ihr einen weiteren Aufzug findet.

Wenn ihr den Aufzug nach oben genommen habt, kommt ihr unterhalb der Steinbrücke raus, die neben der Schmiede am Anfang liegt. Hier fliegt euch direkt ein euphorischer Mann entgegen. Geht zu seinem Leichnam und nehmt euch das Amulett. Mit Ermac’s Amulett könnt ihr die ganzen grünen Objekte und Leichen, die ihr schon auf eurem Weg gesehen habt, benutzen. Diese lassen sich, anders als die Truhen, durch Seelenfragmente öffnen.